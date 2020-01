Demain, la fusée Falcon 9 de SpaceX explosera

Demain, samedi 18 janvier 2020, un nouveau test entraînera la capsule Crew Dragon à prendre place à bord de la Falcon 9 de SpaceX. Depuis décembre dernier, l’entreprise est dans une sorte de course avec Boeing, pour devenir entièrement compétent pour un envoi d’astronautes vers la station spatiale internationale, l’ISS. La capsule a validé tous ses tests ces dernières semaines. Mais un dernier doit encore être fait, en cas de situation d’urgence post-décollage…

1m30 après le décollage de Falcon 9

Sur le pas de tir du Launch Complex 39A, au Kennedy Space Center, SpaceX va réaliser un exercice de grande ampleur. Le lieu qui a accueilli les premiers astronautes à fouler le sol lunaire va cette fois-ci permettre de confirmer la sécurité de la prochaine capsule de SpaceX, qui amènera des hommes dans l’ISS.

Pour assurer la sécurité de son module accueillant les astronautes, SpaceX a développé un système d’éjection, en cas de problème suivant le décollage. Demain, la capsule s’éjectera, avant que la fusée Falcon 9 explose. Le passage est nécessaire pour une technologie de pointe, et se produira seulement une minute et trente secondes après le décollage.

Pour les habitants de Floride, il se pourrait que l’exercice devienne un vrai spectacle. Il ne devrait pas avoir d’autres exercices de cette telle ampleur, avant le premier vol habité de Crew Dragon. Pour rappel, l’entrée en service de la capsule pourrait être est attendue dès cette année, avec un premier vol habité. De son côté, la Falcon 9 continue son service parallèle pour le déploiement des satellites Starlink.

Un exercice à suivre en direct

Comme il s’agit d’un exercice, l’explosion de la Falcon 9 sera à suivre en vidéo et en direct, depuis la chaîne Youtube de SpaceX. L’entreprise a d’ores et déjà planifié la date de son live, et le décollage de la fusée accompagnée de la capsule Crew Dragon devrait survenir à 8h en Floride, soit 14 heures en France. Les conditions météorologiques seront favorables à 90 %, alors qu’au départ, SpaceX avait prévu son exercice le 11 janvier dernier.