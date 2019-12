SpaceX termine l’année avec la réussite d’un autre test dédié à la capsule Crew Dragon

Il y a quelques jours, SpaceX a indiqué qu’il terminait l’année sur un succès grâce à un test dont les résultats sont concluants pour la société aérospatiale. Dans un tweet, cette dernière indique : « Hier, l’équipe a terminé avec succès le 10e essai multichute consécutif du parachute Mark 3 de Crew Dragon – un pas de plus vers le lancement et l’atterrissage en toute sécurité des astronautes de la NASA. »

Yesterday the team completed the 10th successful multi-chute test in a row of Crew Dragon’s upgraded Mark 3 parachute design – one step closer to safely launching and landing @NASA astronauts pic.twitter.com/nfFjnKygB4 — SpaceX (@SpaceX) December 23, 2019

Bonne nouvelle pour SpaceX

SpaceX fait référence au parachute Mark 3, un nouveau dispositif sur lequel la société travaille depuis le mois d’octobre. Lors de cette annonce, le PDG Elon Musk avait déclaré : « Nous pensons que les parachutes Mark 2 sont sûrs, mais les parachutes Mark 3 sont peut-être 10 fois plus sûrs ». Ce système sera utilisé pour ralentir la descente de la capsule Crew Dragon vers la Terre, son fonctionnement est donc décisif.

La différence principale entre les deux versions réside dans le fait que les sangles de la dernière utilisent le Zylon, un matériau polymère plus résistant que le nylon. Celui-ci a déjà été utilisé comme un remplaçant du kevlar, car il est plus léger que ce dernier. Le dispositif n’a pas été cousu de la même façon non plus afin que le poids de la capsule Crew Dragon se répartisse de façon plus équilibrée.

De son côté, Elon Musk avait jugé qu’il fallait que ces dix tests réussissent avant de pratiquer des vols habités à bord de la capsule Crew Dragon, dont l’objectif est d’envoyer des astronautes sur l’ISS (Station Spatiale Internationale). Il est prévu que ces vols aient lieu dès l’an prochain, si les autres essais sont positifs d’ici là. Il y a près d’un an, SpaceX a déjà passé une belle étape en réussissant l’arrimage de la capsule à la Station, bien que personne n’eut été à bord lors du vol (hormis un mannequin).

D’autres tests dédiés à la Crew Dragon auront lieu le 11 janvier. Il s’agira alors d’un lancement dédié à l’utilisation du système de sécurité d’urgence. Encore une fois, cette nouvelle étape sera décisive pour la société de Musk.