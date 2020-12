Départ de OnePlus, nouveau projet : Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, sort du silence

Quelques semaines après avoir quitté OnePlus, son co-fondateur Carl Pei sort du silence. Dans un entretien exclusif accordé à Wired, il revient sur cette décision surprenante, survenue au moment du lancement du OnePlus Nord. En tout cas publiquement. Car Carl Pei avait en réalité déjà quitté le navire le 11 septembre 2020, jour de son anniversaire. Il explique :

C’était comme un cadeau d’anniversaire à moi-même. Je voulais explorer quelque chose de nouveau. Je ressens en moi un besoin de créativité, mais j’aime toujours la tech et je voulais m’essayer à de nouvelles idées. J’ai donc décidé de faire de mon anniversaire mon dernier jour (chez OnePlus).

Les raisons du départ de OnePlus

Ne voyez pas d’animosité entre Carl Pei et OnePlus. Le co-fondateur de la marque parle d’un « départ amical » et garde un bon souvenir de ses années passées chez le constructeur de smartphones. « Je n’ai rien contre la marque, j’ai appris beaucoup, j’ai grandi là-bas en quelque sorte » explique-t-il. « Je veux essayer quelque chose de nouveau », ajoute-t-il.

Il reconnaît toutefois que le OnePlus version 2020 ne ressemble plus à ce qu’il avait connu au début du projet. « OnePlus est devenue une très grosse entreprise comparée à ce qu’elle était au tout début » indique-t-il. Et d’admettre :

Une fois que l’entreprise a grandi, tu es bloqué dans ta stratégie. En repartant sur une page blanche, je peux être plus créatif sur les choses que je choisis d’accomplir.

Carl Pei à la conquête de l’audio

Ses nouvelles aventures, Carl Pei les vivra dans l’univers de l’audio. Le co-fondateur de OnePlus se dit passionné par ce secteur. Il a d’ailleurs commencé sa carrière en vendant des lecteurs MP3 en marque blanche. Puis il s’est impliqué dans la création des OnePlus Bullets.

Le nom de la marque ? Les produits proposés ? Nous n’en saurons pas plus pour le moment. Carl Pei se contente d’indiquer que son projet ne tourne pas uniquement autour de produits (écouteurs, casques etc.). « C’est bien plus que cela » promet-il.

Pour l’accompagner dans ce nouveau challenge, de grands noms de la tech ont mis la main au portefeuille : Tony Fadell, le « père de l’iPod », Steve Huffman, CEO et co-fondateur de Reddit, Kevin Lin, co-fondateur de Twitch, Josh Buckley, CEO de Product Hunt ou encore Casey Neistat, le vlogger millionnaire sans doute le plus connu au monde.

« Je suis profondément et extrêmement excité par le soutien d’amis de ce calibre pour la construction de ce nouveau projet », se félicite Carl Pei. Au total, cet entourage lui a permis de récolter pas moins de 7 million de dollars. En attendant de nouveaux investisseurs pour un lancement au début de l’année prochaine.