Déplacement : comment télécharger son attestation de couvre-feu ?

Le gouvernement nous avait prévenu, c’est désormais officiel. A partir de ce soir, il impose de nouvelles restrictions sur les déplacements à Paris (Ile de France) et dans 8 grandes métropoles françaises.

Il faudra donc s’équiper d’une attestation de couvre-feu pour se déplacer entre 21h et 6h du matin. Si vous ne l’avez pas sur vous, vous êtes éligible à une amende fixe de 135€. En cas de récidive, vous vous exposez à une sanction financière jusqu’à 1 500€. Ci-dessous, voici comment télécharger cette application de déplacement pour ne rien risquer.

Où et comment télécharger l’attestation ?

Comme lors du confinement en mars dernier, il faudra à nouveau utiliser des attestation de déplacement pour pouvoir circuler librement le soir. Vous avez deux options pour cela : soit réaliser vous-même cette application sur un papier (manuscrite), soit télécharger l’attestation directement depuis le site du ministère de l’Intérieur. Quelle que soit la méthode, il faudra y mentionner certains éléments essentiels.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est voulu compréhensif sur ce principe : « bien sûr on pourra toujours continuer à écrire (le motif de déplacement, NDLR) sur papier libre, notamment pour les personnes plus âgées ou les gens qui n’auraient pas d’imprimante ou de photocopieuse à disposition ». En revanche, il n’est pour l’heure pas question d’une attestation de déplacement sur son smartphone, comme on a pu l’avoir à la fin de la période de confinement.

>> Télécharger l’attestation en PDF ici <<.

En l’occurrence, pour profiter de cette attestation de déplacement en couvre-feu, il faudra mentionner explicitement son nom et prénom, sa date et lieu de naissance, son adresse, sa signature et le motif de déplacement. Évidemment, il faudra que ce motif soit légitime pour que vous ne risquiez rien.

Cette attestation peut être remplie en français ou en anglais, les deux langues faisant foi. Le gouvernement invite les français à rester chez eux au maximum pour éviter la prolifération du virus. C’est ce qui conditionnera la levée d’un tel couvre-feu ou non. Cela concerne aussi bien ceux dans les zones d’alertes que ceux qui ne le sont pas.

Qui est visé par cette attestation de déplacement ?

Selon les chiffres communiqués par le Président mercredi dernier, ce sont environ 20 millions de français qui ont désormais une restriction dans leurs déplacements de nuits. Cela concerne Paris (Île de France) et 8 grandes métropoles : Lille, Grenoble, Montpellier, Lyon, Rouen, Toulouse, Saint-Étienne et Aix-Marseille. Si vous êtes dans une de ces zones sensibles, il faudra donc télécharger l’attestation de déplacement lors de ce couvre-feu.

Attention, il faut une bonne raison de se déplacer lors du couvre-feu, entre 21h et 6h du matin. Le gouvernement a défini un certain nombre d’impératifs qui peuvent justifier que des personnes se déplacent dans les rues lors de cette période-là. C’est aussi pour cela qu’elle devront se munir d’un justificatif de déplacement.

Parmi les raisons évoquées et accordées, il y a :

Déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail (ou formation)

Déplacement motivé par des soins (ne pouvant être assurés à distance)

Déplacement pour motif familial impérieux (y compris garde d’enfants)

Déplacement des personnes handicapées (et accompagnant)

Déplacement pour une convocation judiciaire

Déplacement pour une mission d’intérêt général

Déplacement pour un transit sur un déplacement longue distance

Déplacement bref pour les animaux de compagnie (max 1km)

Si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez donc vous déplacer autour de chez vous dans une zone de 1 kilomètre. Attention, cette attestation de déplacement spéciale couvre-feu ne vous permettra toutefois pas de vous déplacer pour effectuer votre sport de la soirée. Il faudra alors le faire dans les horaires de sortie tolérés pendant la journée, soit entre 6h et 21h.

L’attestation de déplacement pour le couvre-feu « vaut pour une heure quand les déplacements n’auraient pas de lien avec le travail ». Il faut donc être très précis sur l’attestation, sans quoi vous vous exposez à l’amende expliquée plus haut. A noter que les voyageurs qui ont un train (ou vol) entre 21h et 6h du matin seront autorisées à se déplacer. Pour cela, elles devront juste présenter leur billet de transport qui servira de justificatif de déplacement.

12 000 policiers et gendarmes surveilleront

Pour faire appliquer la règle, le gouvernement a prévu de mettre en place un système de sécurité poussé. Ce sont un total de 12 000 policiers et gendarmes qui seront déployés sur le terrain et qui devront vérifier chacune des attestations de déplacement de chaque personne dans les rues. Le couvre-feu doit être pris au sérieux sur toute la période.

Il s’étalera pendant 6 semaines, jusqu’au 1er décembre. Le parlement devra toutefois entériner cette mesure. Par ailleurs, le Président de la République a affirmé qu’il se laissait le choix d’éventuellement prolonger cette mesure si le taux de propagation du coronavirus était toujours aussi fort.

En cas de non présentation de cette attestation de déplacement, vous serez sanctionné à hauteur de 135 euros. Si vous récidivez dans les 15 jours qui suivent, cette amende sera alors portée à 1 500 euros. Si vous recevez 3 amendes au total, vous risquez 6 mois de prison et 3 750 euros d’amende. Mieux vaut donc réfléchir à deux fois plutôt que de sortir sans raison.

Dans tous les cas, dans ces régions fortement peuplées, la vie nocturne se réduira à néant. Les bars, restaurants et autres lieux de loisirs seront fermés à partir de 21h. Mieux vaut donc rester au calme chez soi – pour ne pas avoir à télécharger cette attestation de sortie pour le couvre-feu.