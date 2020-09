Dès 2021, Huawei va commencer à s’affranchir d’Android

Huawei parviendra-t-il à mettre un terme au duopole d’Android et d’iOS sur les smartphones ? En tout cas, l’entreprise chinoise va essayer. Durant ces dix dernières années, de nombreux systèmes d’exploitation ont essayé de se faire une place sur le marché, pour ne citer que Windows Phone, Windows 10 Mobile, BlackBerry OS, Tizen, ou encore Firefox OS. Mais aucun n’y est parvenu.

Huawei, de son côté, va tenter sa chance avec le système d’exploitation Harmony OS. En 2019, lorsque les États-Unis ont annoncé ses sanctions contre Huawei, cela a eu pour principal résultat d’empêcher Google de collaborer avec le constructeur chinois. De ce fait, la firme de Mountain View n’avait plus la possibilité de fournir sa licence pour les fabricants de smartphones Android à Huawei.

Aussi, de nombreuses rumeurs avaient circulé au sujet de Harmony OS, que le constructeur chinois pourrait utiliser à la place d’Android sur ses smartphones, et à la place de Windows sur les ordinateurs. Huawei a par la suite officialisé ce système d’exploitation.

Cependant, dans un premier temps, Harmony OS a été lancé sur d’autres catégories de produits. Et les nouveaux smartphones du constructeur étaient toujours sous Android (mais utilisant la version open source sans les services de Google).

Huawei s’est-il enfin décidé ?

Cette année, le constructeur chinois semble s’être enfin décidé à concurrencer Android sur les smartphones avec Harmony OS. En effet, comme le rapporte le site TechCrunch, lors de sa conférence pour les développeurs en Chine, à Dongguan, Huawei va enfin lancer son système d’exploitation sur les smartphones en 2021.

Mais bien entendu, avoir un système d’exploitation prêt et fonctionnel ne suffira pas. Pour que celui-ci puisse intéresser les utilisateurs, il faudra également qu’il y ait un écosystème d’applications solide. C’est d’ailleurs à cause du manque d’applications sur leurs boutiques que les autres OS qui ont essayé de concurrencer Android et iOS ont échoué.

Et comme le note TechCrunch, pour le moment, Huawei a encore beaucoup à faire pour avoir un écosystème comparable à ceux d’Android ou d’iOS. En effet, actuellement, Huawei Mobile Services, l’équivalent de Google Mobile Services sur les smartphones de la marque chinoise, ne compterait que 96 000 d’applications, alors qu’Android et iOS en comptent des millions.

Cependant, la détermination de Huawei, ainsi que son poids sur le marché des smartphones, pourrait faire la différence. Par exemple, Huawei a déjà lancé un programme qui permet à des développeurs d’être rémunérés en proposant leurs applications sur HMS.

Huawei a aussi des problèmes de hardware

Mais actuellement, le vrai problème de Huawei n’est peut-être pas le logiciel, mais plutôt le matériel. Bien qu’il ait été privé de la licence de Google, le constructeur a toujours pu vendre des smartphones. Et comme les services de Google ne sont pas utilisés en Chine, ses appareils sous la version open source d’Android ont continué à bien se vendre dans l’Empire du Milieu.

En revanche, de nouvelles sanctions américaines annoncées cette année pourraient compliquer la situation de Huawei. Celles-ci visent à empêcher les entreprises non américaines, mais qui utilisent des équipements ou des technologies américains d’approvisionner Huawei.

Et actuellement, Huawei fait déjà face à une pénurie de processeurs, car l’entreprise qui lui fournissait ses processeurs Kirin est concernée par ces mesures. En substance, cette fois-ci, c’est la capacité du constructeur à fabriquer des smartphones qui est menacée. D’ailleurs, une rumeur suggère que la production de smartphones de Huawei en 2021 pourrait être inférieure de 74 % à celle de 2020.