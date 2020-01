Des AirPods finissent dans le ventre d’un enfant de 7 ans

Depuis qu’Apple a décidé de se mettre aux écouteurs sans fil, l’avis des consommateurs n’a pas toujours été favorable. La plupart critiquaient la suppression du port jack, quand d’autres mentionnaient simplement la fragilité des petits embouts, susceptibles de tomber facilement de l’oreille.

Mais depuis ce Noël 2019, une famille géorgienne aura une autre raison pour ne plus acheter d’écouteurs sans fil d’Apple. Selon le média Local 21 News, un enfant de sept ans a avalé l’un des deux écouteurs, en s’étouffant. Une mésaventure qui aura conduit l’enfant en CE1 à l’hôpital.

Il avale l’un de ses deux AirPods

C’était son cadeau de Noël, pour cet enfant qui possédait déjà un iPhone. En Géorgie, dans le comté du DeKalb, la situation aurait pu vraiment mal tourner. Alors que les parents étaient partis travailler, la grand-mère de l’enfant n’a pas pu remarquer à temps que son petit-fils avait avalé l’un de ses AirPods.

Alors qu’il était en train de s’étouffer avec, l’enfant a dû partir en urgence à l’hôpital le plus proche, à Egleston. « Il était très nerveux. Il pensait qu’il allait avoir des ennuis. Alors, on lui a assuré que tout allait bien », racontait la mère de l’enfant Kiria Stroud, après avoir reçu l’avis d’un médecin.

En visualisant la place du AirPods dans le ventre, l’hôpital a finalement conclu qu’il serait plus judicieux d’attendre que le produit high tech sorte de façon naturelle. Plus de peur que de mal donc, mais les parents expliquaient que l’enfant avait eu très peur, et n’osait même plus s’approcher de son iPhone, de peur que celui-ci se connecte automatiquement à l’écouteur sans fil.

Désormais, Kiria Stroud en est certaine : elle et son mari attendront que l’enfant soit plus âgé pour pouvoir lui offrir de tels produits. La mère espère aussi que « son expérience servira de mise en garde aux autres parents », racontait-elle à Local News 21. Il est vrai que l’incident vient mettre en garde sur un fait important : si l’on est plutôt attentifs avec certains jouets trop petits et facilement avalables, il faut également rester vigilant avec les appareils high tech. Cette mésaventure en est le parfait exemple.