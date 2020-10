Leroy Merlin veut tuer les Philips Hue avec ses ampoules connectées à petit prix

Sur le marché de l’ampoule connectée, outre l’indispensable Philips et sa gamme Hue, on retrouve également d’autres acteurs plus atypiques, à commencer par IKEA, qui commercialise sa gamme Trädfri. Ce dernier est rejoint depuis hier 19 octobre par une célèbre enseigne de bricolage : Leroy Merlin.

Des ampoules connectées « made in Leroy Merlin »

Le groupe a en effet décidé d’enrichir son eco-système Enki, avec une gamme d’ampoules connectées sous sa marque Lexman. Au total, on retrouve ici six références d’ampoules compatibles avec la box Enki, pilotables avec une télécommande et à la voix, avec Google Assistant et Amazon Alexa.

« Il est stratégique pour Leroy Merlin d’avoir ses propres objets connectés pour développer l’expérience utilisateur dans la maison connectée et ne pas dépendre uniquement de produits dont la marque pourrait un jour disparaître », explique Pierre Yves Hadengue. Un projet d’ampoules connectées qui a été longuement réfléchi par le groupe, le projet étant en gestation depuis 3 ans.

Leroy Merlin ne souhaite toutefois pas se placer comme un concurrent à des marques comme Legrand ou Somfy (qui sont partenaires du groupe), mais plutôt comme un complément. Leroy Merlin va annoncer en novembre un partenariat visant à enrichir ses offres d’ampoules avec une autre gamme connectée, cette fois compatibles avec le réseau WiFi. Une nouvelle référence qui viendra compléter un catalogue de plus de 400 objets connectés, mis au point par 20 marques différentes, et pilotables par Enki.

Pour Leroy Merlin, l’un des objectifs est de démocratiser l’usage des objets connectés dans la maison. Cela passe par de nombreux produits disponibles, une sécurité garantie, mais aussi (et surtout ?) des prix très agressifs, avec une gamme d’ampoules qui va de 9,90 euros pour l’ampoule seule, à 29,90 pour le pack comprenant deux ampoules et la télécommande. Dès le mois de novembre, Leroy Merlin va compléter sa gamme avec des prises connectées.