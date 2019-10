Des banques mettent les Galaxy S10 et Note 10 sur liste noire ou bloquent le scanner d’empreintes

Si vous utilisez un Galaxy S10, un Galaxy S10+, un Galaxy S10 5G, un Galaxy Note 10 ou un Galaxy Note 10+, arrêtez immédiatement d’utiliser le scanner d’empreintes digitales. Il y a quelques jours, Samsung a reconnu une faille sur ces modèles.

En substance, lorsqu’on utilise certains cache-écran sur ces appareils, le scanner peut déverrouiller ceux-ci avec n’importe quelle empreinte. D’après Samsung, le scanner d’empreintes digitales à ultrason reconnait des « motifs tridimensionnels apparaissant sur certains écrans de protection en silicone comme étant les empreintes digitales des utilisateurs. » Samsung promet néanmoins de mettre à jour ses appareils pour corriger ce bug, dans quelques jours.

Pour rappel, contrairement aux autres appareils de Samsung, les S10 et les Note 10 utilisent un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Des banques se méfient des smartphones de Samsung

En attendant la mise à jour de Samsung, des banques ont décidé de prendre des précautions, afin de protéger leurs clients.

Sur Twitter, la banque britannique NatWest a décidé d’empêcher les propriétaires de Galaxy S10 de télécharger son application mobile depuis le Play Store.

Good morning Robert, We've removed the app from the Play Store for customers with Samsung S10 devices. This is due to reports that there are security concerns regarding these devices. We hope to have our app available again shortly once the issue has been resolved. SY — NatWest (@NatWest_Help) October 20, 2019

Un tweet similaire a été envoyé par la maison-mère de NatWest, la Banque Royale d’Écosse.

Hi there Martyn. We've removed the app from the Play Store for customers with Samsung S10 devices. This is due to reports that there are security concerns regarding these devices. We hope to have our app available again shortly once the issue has been resolved. WL — Royal Bank (@RBS_Help) October 22, 2019

D’autres banques ont simplement bloqué le scanner d’empreintes digitales sur les appareils concernés par ce bug.

Par exemple, d’après un tweet du média Yicai Global, la Banque de Chine bloque l’utilisation du scanner d’empreintes digitales sur les Galaxy S10, Note 10 et Tab S6.

Bank of China has barred Galaxy S10/Note10 and Tab S6 users from its mobile banking through fingerprint unlocking after Samsung admitted the fingerprint vulnerability of these devices in a statement. pic.twitter.com/u275wUvJ1A — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) October 22, 2019

La banque en ligne coréenne Kakao Bank a également pris des mesures similaires.

Il semblerait que cette faille ait été découverte par une habitante de Castleford, au Royaume-Unis. Après avoir acheté un protecteur d’écran bon marché sur eBay, elle a constaté que n’importe qui pouvait déverrouiller son smartphone en utilisant le scanner d’empreintes digitales. Cette découverte a été rapportée par The Sun, puis relayée par d’autres médias.