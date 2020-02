Dès demain, vous pourrez profiter de Google Stadia sur votre smartphone Samsung, Razer ou Asus

Google Stadia s’exporte enfin sur d’autres smartphones Android

Depuis novembre dernier, Google propose aux joueurs son service de jeux vidéo en streaming : Stadia. Une plateforme qui a connu un lancement difficile, avec notamment de nombreuses fonctionnalités manquantes, que Google se charge malgré tout de combler au fil des semaines. Si l’offre gratuite approche à grands pas, Google vient également d’officialiser une nouvelle liste de smartphones qui vont très bientôt pouvoir prétendre à Google Stadia.

Ainsi, dès demain 20 février, Google Stadia ne sera plus exclusif aux smartphones Pixel (de Google donc) et pourra donc être utilisé sur de nombreux smartphones Android. Ainsi, En plus des téléphones Pixel, Google Stadia sera désormais compatible avec des téléphones Samsung, Asus et Razer.

Dans le détail, dès demain, il sera donc possible de jouer à Google Stadia sur Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S10/S10+, Samsung Galaxy Note 10/ Note10+, mais aussi sur les Razer Phone 1 et 2, sans oublier les Asus ROG Phone et ROG Phone II.

Google précise qu’il sera « bientôt possible de jouer sur la toute nouvelle gamme Samsung Galaxy S20« . Evidemment, l’offre est accessible pour tous les joueurs, que ceux-ci utilisent la Stadia Founder’s Edition, Stadia Premiere Edition, ou un Buddy Pass Stadia.

Rappelons d’ailleurs que c’est aujourd’hui, mercredi 19 février, que les premiers abonnés Stadia vont devoir choisir de continuer à profiter du service, ou bien stopper leur abonnement. Les premiers abonnés au service ont en effet pu profiter de trois mois de Google Stadia Pro, les premiers d’entre eux ayant pu mettre en route leur abonnement le 19 novembre dernier. A voir maintenant comment évoluera, dans les semaines/mois à venir, la base de joueurs du service de streaming de Google…