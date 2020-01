Google Stadia serait-il déjà en perte de vitesse ?

Alors que l’année 2020 s’annonce assez historique pour l’industrie du jeu vidéo, que ce soit avec les gros jeux attendus (The Last Of Us Part II, Ghost of Tsushima, CyberPunk 2077, Final Fantasy VII Remake…), mais aussi pour les consoles avec la nouvelle Xbox, la PS5, et selon les derniers avis d’un analyste, même une Switch Pro. Cette année 2020 pourrait également être un tournant avec l’arrivée en masse du Cloud Gaming.

Microsoft prépare le terrain depuis plusieurs mois avec le Project Xcloud. Gameloft s’est lancé en toute fin d’année 2019. Amazon commence à préparer son arrivée. Et en novembre 2019, l’événement c’était l’arrivée de Google avec Stadia, son service de Cloud Gaming qui fut annoncé en mars 2019 lors de la Game Developpers Conference.

Malheureusement pour Google, après une annonce quasiment parfaite avec une première conférence très bien maîtrisée, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Nouveau temps de communication raté, baisse d’intérêt des joueurs, plusieurs offres floues du côté de Google, manque d’informations, prix élevé, et line-up vraiment moyen.

Si Google dispose désormais de neuf à dix mois pour redresser la barre avant l’arrivée des nouvelles consoles, on peut clairement dire que le temps presse. Car, selon une analyse de nos confrères du site Forbes, les premières statistiques n’annoncent rien de bon pour le service de Cloud Gaming de Google.

Stadia, des joueurs qui quittent déjà le navire ?

Bien qu’il soit impossible de connaître le nombre de joueurs précis qui utilisent la plateforme de Cloud Gaming Stadia à l’heure actuelle, quelques éléments nous permettent de nous faire une idée de la popularité du service deux mois après son lancement. C’est ainsi à nos confrères du site Forbes que nous devons une analyse en prenant comme base le jeu Destiny 2.

Considéré comme jeu phare du lancement de Google Stadia, d’une part car il fut offert avec l’offre pro, d’autre part car il est l’un des seuls jeux permettant d’utiliser les sauvegardes cross-plateformes afin de pouvoir utiliser votre personnage sur l’ensemble des appareils sans perdre votre progression.

Ainsi, c’est en se basant sur les statistiques des joueurs de Destiny 2 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia lors de la semaine du lancement de la plateforme comparée aux statistiques des joueurs du jeu sur les mêmes plateformes un mois plus tard, à la fin du mois de décembre, que l’on se rend compte que le service de Google est en train de prendre l’eau.

STATS : 26 NOVEMBRE 2019 (mondiaux)

– PC : 494000 joueurs

– PS4 : 454000 joueurs

– Xbox One : 331000 joueurs

– Stadia : 194000 joueurs

– PC : 437000 joueurs

– PS4 : 435000 joueurs

– Xbox One : 313000 joueurs

– Stadia : 8020 joueurs

Bien que l’ensemble des plateformes ont connu une petite baisse de fréquentation, on remarque que c’est pas moins de 58,7% de joueurs Stadia qui ont abandonné le jeu. Selon le journaliste du site Forbes, cela peut s’expliquer selon trois facteurs.

Premièrement, les vacances de Noël sont toujours les vacances où il y a une baisse de fréquentation de certains jeux en raison des différentes réunions de famille.

Dans un second temps, le fait que certains joueurs de Destiny 2 se sont essayés à la version Stadia avant de revenir sur leur version de base par habitude grâce au système de cross-sauvegardes.

Enfin, tout simplement par le fait que le service de Google n’est pas populaire et qu’il ne fonctionne pas. Ce qui pose un gros souci pour un jeu comme Destiny 2 qui ne peut absolument pas fonctionner sans une grosse communauté de joueurs actifs.

Le début d’année 2020 n’est donc pas à la fête pour Google qui se doit de réagir. Annoncer une date de sortie pour la version « gratuite », annoncer de nouveaux gros jeux, proposer un changement de stratégie… Les possibilités sont grandes, on espère que le géant américain ne tardera pas trop !