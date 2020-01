Des documents démontrent que le scandale Cambridge Analytica est beaucoup plus vaste que prévu

Si elle date de mars 2018, l’affaire Cambridge Analytica ne semble pas encore avoir révélé la totalité de ses secrets. À cette date, plusieurs journaux publient conjointement les résultats d’une enquête prouvant que l’entreprise britannique a recueilli les données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. Celles-ci ont été utilisées pour manipuler les élections.

Suite au scandale, le patron de Facebook a été dans l’obligation de témoigner devant le Congrès américain tandis que Cambridge Analytica a fermé ses portes. On notera tout de même que la majorité des employés a muté vers Emerdata, une autre société fondée par la même maison-mère (qui a cessé ses activités depuis). Au cours des mois suivants, de nombreuses révélations ont été faites, si bien qu’on aurait pu penser que tout avait été dit sur le fonctionnement et les objectifs de l’entreprise. Sauf que ce n’est pas vraiment le cas.

Un compte Twitter anonyme baptisé @HindsightFiles partage de nouvelles informations sur le sujet depuis le début de la nouvelle année. Actuellement, ce dernier a partagé des milliers de documents démontrant l’implication de Cambridge Analytica auprès de 68 pays. Ces informations ont été communiquées par Brittany Kaiser, une ancienne cadre de l’entreprise britannique qui s’est ensuite muée en lanceuse d’alerte.

Les élections américaines ainsi que le Brexit n’auraient donc pas été les seules à être visées dans le monde. Sur le compte Twitter, on trouve un grand nombre de documents évoquant les votes au Brésil, au Kenya, en Malaisie ou encore en Iran.

Unlike Cambridge Analytica we care about your privacy. All links now upgraded to SSL…

📂BRAZIL: https://t.co/aOGOGq0kAb

📂KENYA: https://t.co/NXLmLdDR6O

📂MALAYSIA: https://t.co/La9ckN4r71

📂BOLTON: https://t.co/9vF5yU9jW4

📂IRAN: https://t.co/2ak3f3UE3C#Hindsightis2020

— Hindsight is 2020 (@HindsightFiles) January 6, 2020