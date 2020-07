Des drones au chevet des retraités floridiens

Alors qu’aux États-Unis la crise sanitaire ne faiblit pas, les entreprises médicales ont dû réinventer leurs modes de fonctionnement. En Floride, le nombre de cas a été multiplié par 5 ces dernières semaines. Le résultat de cette augmentation brutale ? CVS, la plus grande chaîne de pharmacies du pays réalise des livraisons par drone dans les institutions pour séniors The Villages.

Avec 7000 points de vente dans une quarantaine d’états, le groupe est omniprésent aux États-Unis. Ces livraisons spéciales sont dédiées à des personnes fortement à risque. En Floride elles sont concentrées essentiellement autour de The Villages, qui est la plus grande communauté de retraités des États-Unis. À elle seule, elle regroupe près de 115 000 personnes. Cette ville fermée est très prisée des séniors fortunés qui viennent de toute l’Amérique pour profiter de leur retraite sous le soleil floridien. Au-delà de The Villages, la Floride est un état qui compte près de 5 millions de retraités, soit un habitant sur cinq.

Afin d’assurer un suivi des soins sans prendre le moindre risque de contamination au sein de leur communauté. Les consultations ont été faites à distance et les drones se sont chargés de livrer les médicaments directement au domicile des patients. Le drone restait stationner à quelques mètres au dessus de la maison, avant de faire descendre les médicaments à l’aide d’un treuil. Pour en arriver à ce résultat, la société de construction de drone urbain Maternet s’est associée à UPS pour livrer le matériel médical des pharmacies CVS. Le ballet incessant de drone avait permis en 2019 de faire plus de 15 000 livraisons durant la phase de test pour l’hôpital de Raleigh en Caroline du Nord.

Les drones utilisés partout dans le monde

Durant la crise du Covid, les drones se sont multipliés dans le ciel, aux quatre coins du monde. En Europe ils ont servi de police du ciel pour faire respecter les gestes arrière et les mesures de confinement. En Afrique, les drones ont permis de livrer des tests sérologiques à des populations reculées du Ghana. Une technologie qui se développe rapidement ces derniers mois, mais qui était déjà promise à un grand avenir. Au-delà des films de science-fiction, Jeff Bezos avait annoncé, dès 2013, vouloir rendre la livraison par drone accessible à l’horizon 2018. Un échec pour le PDG d’Amazon qui commence en ce moment les livraisons tests par drone.