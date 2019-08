Des matériaux recyclés dans tous les produits Google d’ici 2022

Google compte incorporer des matériaux recyclés dans les différents produits qu’il commercialise d’ici 2022. Il ne s’agira toutefois pas de produits 100 % matériaux recyclés.

Des matériaux recyclés dans les produits Google

Google et sa maison mère Alphabet n’est pas qu’un moteur de recherche. La multinationale travaille aussi dans de très nombreux autres domaines et commercialise aussi des produits grand public comme des assistant personnels avec les enceintes connectées Google Home, des smartphones Pixels, des produits de surveillance, de sécurité et de maison connectée avec sa filiale Nest. C’est pour ces gammes de produits que le géant des moteurs de recherche compte utiliser des matériaux issus du recyclage en se fixant comme échéance 2022. Une façon pour l’entreprise de réduire progressivement son impact sur l’environnement.

Le réchauffement climatique et l’impact très négatif de l’activité humaine sur l’environnement sont devenus des préoccupations majeures ces dernières années. Même si la prise de conscience est là et les annonces d’un futur peu radieux sont dans les consciences, peu de choses sont véritablement entreprises pour réduire le niveau de pollution, le pillage des richesses naturelles renouvelables (ou pas) et la disparition alarmante de la biodiversité.

Un engagement toutefois limité avec les matériaux recyclés

Certaines grosses multinationales prennent petit à petit en compte ces nécessités et prennent des mesures allant dans le bon sens. C’est, par exemple le cas d’Apple, Samsung ou bien encore de Google. Le géant des moteurs de recherche s’est fixé comme objectif, selon un nouveau rapport de Fast Company, d’utiliser des matériaux recyclés dans tous ses produits à compter de 2022. L’entreprise américaine aurait déjà commencé avec ses appareils Chromecast ou bien encore avec les revêtements en tissu des enceintes connectées Google Home.

N’imaginez toutefois pas que Google va construire des produits entièrement basés sur des matériaux recyclés. Cela ne concernera que quelques éléments comme l’aluminium ou le plastique. Notez toutefois que la maison mère, Alphabet, a annoncé qu’elle rendrait ses émissions neutres en carbone d’ici 2020 et a déjà réduit de 40 % ses émissions en se passant d’envois aériens au profit du transport par fret.