Des photos de la nouvelle manette PS5 auraient leaké

Alors que la tension monte autour de la PS5, les joueurs, les fans et la presse étant toujours dans l’attente d’une annonce officielle de la part de Sony, voilà que de nouvelles photos viennent d’apparaître sur la toile. On y voit une nouvelle fois le fameux Dev. Kit de la PS5 qui est sans doute une réalité vu le nombre de leaks depuis quelques semaines. On vous parlait déjà l’été dernier sur Presse-citron de ce potentiel prototype.

Aujourd’hui, en plus de revoir ce Dev. Kit, on peut remarquer qu’une manette se trouve juste à côté. Et cette dernière semble proche, mais bien différente de la DualShock 4 que nous connaissons à ce jour.

La nouvelle manette PS5 leak sur la toile ?

Ce serait dans les locaux d’un éditeur commençant par la lettre « U » qu’une personne se présentant comme un agent d’entretien est tombée sur les Dev. Kit de la PS5 ainsi qu’une manette, qui pourrait être le prototype de la DualShock 5 (nom provisoire). Ce dernier à ensuite publié les photos dans un groupe Facebook demandant aux utilisateurs de garder cela pour eux. Bien entendu, quelques minutes plus tard, les photos étaient disponibles sur Reddit.

Comme toutes les « fuites », la prudence est de mise. Cependant, avec plusieurs photos, prises sous différents angles, avec la présence du véritable Dev. Kit de la PS5, il y a de grandes chances pour que cela soit vrai. Cela ne veut pas dire pour autant que ce pad est la version définitive de la manette de la PS5. En effet, que ce soit les consoles ou les manettes, les versions prototypes permettant aux développeurs de commencer à travailler sur des jeux next-gen sont différentes des versions finales.

Cependant, les manettes sont en général assez proches des versions finales. Ainsi, cela nous permet de nous faire une idée de la nouvelle forme de la DualShock 5. Cette dernière ressemble vraiment aux brevets de novembre dernier. On peut y voir une manette un peu plus grosse, un peu plus « bombée », avec deux sorties sonores en dessous. Le pavé tactile semble différent, ce qui pourrait laisser penser à un écran tactile.

Il faudra désormais prendre son mal en patience pour avoir d’autres informations. Certaines rumeurs annoncent une surprise pour cette nuit lors de la conférence de Sony au CES de Las Vegas. Quoi qu’il arrive, la PS5 est attendue pour les fêtes de fin d’année 2020 partout dans le monde.