Voilà à quoi « pourrait » ressembler la future PS5

Comme ça la PS5 de Sony ?

Cela fait déjà quelques mois maintenant que la PS5 (que Sony évoque pour l’heure comme « nouvelle PlayStation ») fait parler d’elle. Du côté de chez Sony, on a déjà évoqué quelques informations concernant cette future console, à quoi s’ajoutent de nombreuses rumeurs, l’une des dernières en date indiquant que le géant nippon présentera sa console en février 2020.

Depuis quelques heures, c’est un brevet déposé par Sony qui fait beaucoup parler. En effet, il s’agit d’un appareil électronique plutôt mystérieux, doté d’un design pour le moins étrange… et qui pourrait constituer la future PlayStation 5 ! Un brevet valable jusqu’au mois d’août 2019, et un look mis au poitn par Yusuhiro Ootori.

PS5 ou dev kit PS5 ?

De quoi découvrir une machine dotée d’un lecteur de disque à l’avant, d’un bouton Power, de différents ports USB et de diverses LED. Pour certains, cela ne fait aucun doute, nous avons bien là la future PS5, le design en « V » représentant tout simplement un « 5 » en chiffre romain. Toutefois, si la chose pourrait bel et bien avoir un rapport avec la future console de Sony, il pourrait en réalité s’agir… de son kit de développement.

En effet, l’actuel kit de développement de la PS4 dispose d’un look relativement similaire à celui illustré par Sony dans son récent brevet. On y retrouve une disposition des boutons/LED relativement similaire, avec également un lecteur de disque. Toujours est-il que le look du dev kit de la PS4 ne ressemble aucunement à la console que vous avez peut-être dans le salon, qu’elle soit classique, Pro ou Slim.

A l’heure actuelle, rappelons que les informations officielles concernant la future PS5 sont assez limitées. La nouvelle console du géant nippon ne sera sans doute pas disponible avant la fin d’année 2020, et devrait encore réserver son lot de surprises d’ici là. De son côté, Microsoft prépare également le futur, avec sa Xbox Project Scarlett, qui avait été évoquée durant le dernier E3, et qui disposera (entre autres) au lancement d’un certain Halo Infinite.