Des scientifiques inventent un simulateur de goûts

Grâce au dispositif inventé par Homei Miyashita, chercheur et professeur à l’Université Meiji à Tokyo, il est désormais possible de ressentir le goût de votre aliment préféré.

Ce petit appareil portatif est composé de 5 électrolytes insérés dans chaque gel représentant les cinq goûts humains : le sucré, le salé, l’acide, l’amer et l’umami. L’umami est un goût particulier et moins connu ajouté dans les années 1990, mais qui existe pourtant depuis la nuit des temps. Celui-ci est caractérisé par un goût « savoureux » que l’on retrouve dans les bouillons d’algues, les bouillons de viande, le parmesan, les poissons séchés, les oignons, etc.

La technologie au service de nos papilles

En affaiblissant ou en renforçant ces cinq goûts on arrive alors à reproduire de manière fidèle les saveurs de véritables aliments, et ce sans avoir mettre de la nourriture dans sa bouche. L’appareil qui doit se trouver en contact avec la langue pour fonctionner, utilise l’électrophorèse, c’est-à-dire la migration de particules microscopiques grâce à l’électricité.

Le chercheur japonais a appelé son appareil le « synthétiseur Norimaki », en référence aux algues qui entourent les sushis. Cet appareil « a permis aux utilisateurs de découvrir la saveur de tout, des bonbons gélifiés aux sushis sans avoir à placer un seul aliment dans leur bouche » a déclaré Miyashita.

Concept intéressant pour découvrir une saveur, il peut néanmoins s’avérer un peu frustrant de goûter un aliment sans avoir la sensation de satiété ou d’ingestion qui est liée.

En revanche pour les personnes qui ont des intolérances alimentaires ou bien des régimes stricts à suivre en raison d’une pathologie comme l’hypertension – qui limite la consommation de sel – cette invention pourrait permettre à des personnes privées de certaines saveurs de pouvoir les redécouvrir et les apprécier de nouveau.

Pour concevoir son appareil, Miyashita s’est inspiré de la façon dont nous percevons les images à l’écran. En effet, à partir de seulement des trois couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, il est possible de reproduire une nombreuse variété de couleurs. Le système d’électrolytes de cet appareil fonctionne un peu sur le même modèle. Le fait de varier les goûts peut donner lieu à des saveurs très diverses.