Voici le smartphone qui a obtenu la récompense « écran de l’année »

Comme chaque année, la Society for Information Display (SID) récompense les avancées technologiques les plus importantes en matière d’affichage numérique. Les écrans de smartphones n’ont pas été parmi les lauréats l’an dernier, alors que la dalle tactile de l’Apple Watch Series 4 et son écran OLED avait remporté le prix, en plus de deux écrans téléviseurs de Samsung et Sony.

Pour l’édition 2020, qui vient de rendre son verdict le 26 mai dernier, le trophée « écran de l’année » a marqué le retour de l’industrie des smartphones dans la compétition. C’est en effet le Samsung Galaxy Fold et son écran pliable qui a fait partie des trois lauréats, aux côté de l’écran Pro Display XDR d’Apple (un écran 6K Retina), ainsi que du UHD 65 pouces de BOE Technology.

Pour Samsung, il s’agit de l’un des plus importants honneurs dans l’industrie de la tech, et plus précisément des technologies d’affichage. Pour rappel, l’écran pliable du Galaxy Fold se trouve sous une dalle de 7,3 pouces, et un second écran est placé à l’arrière de l’appareil avec une diagonale de 4,6 pouces. Cliquez ici pour lire notre test du Samsung Galaxy Fold.

Le prix est avant tout venu récompenser le travail de Samsung pour que l’écran puisse fonctionner sans problème, en gérant plusieurs applications sous un format novateur. La conception, qui permet aujourd’hui de pouvoir ouvrir et fermer la charnière plus de 200 000 fois sans problème, est aussi un point qui a plu au jury.

Le prix obtenu par le Samsung Galaxy Fold n’est pas sens rappeler les débuts difficiles du produit, impacté par un manque de fiabilité et des défauts de conception dans les premières versions de son produit. Depuis, la firme sud-coréenne a tenté de se racheter en proposant sur le marché le Galaxy Z Flip. Mais aujourd’hui, les regards sont tournés vers le mois d’août, auquel une seconde version du Galaxy Fold devrait débuter sa commercialisation.

Cette semaine, Samsung a fait la une grâce à une révélation dans la production des derniers iPhone 11. Selon les journalistes du site Digitimes, 80 % des exemplaires du smartphone d’Apple utiliseraient un écran conçu par le Sud-Coréen. Le partenariat entre Apple et Samsung ne date pas d’hier : il remonte à un accord passé en 2017 lors du lancement de l’iPhone X.

Bien plus qu’un fournisseur et une marque de smartphone, Samsung reste aussi un acteur imposant sur le marché des téléviseurs. Lauréat en 2019 pour son écran baptisé « The Wall », Samsung avait impressionné le jury avec son écran modulable de 72 à 292 pixels (8K), qui fut innovant sur le marché grâce à sa nouvelle technologie d’affichage microLED.