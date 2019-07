Des smartphones avec APN de 108 Mégapixels et zoom 10x pour 2020 ?

L’année prochaine, on pourrait avoir des smartphones équipés d’appareils photo de 108 mégapixels qui profiteront également de zoom 10x similaires à celui du Huawei P30 Pro. Si pour le moment, aucun constructeur n’a annoncé de modèle équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels sur le dos, c’est ce que prédit @Uceuniverse, un compte Twitter souvent relayé par les médias et dont les informations se vérifient assez souvent. « Soit dit en passant, l’année prochaine, vous verrez sur votre smartphone : un appareil photo zoom optique 10x et un appareil photo 108MP », écrit-il dans une publication, cette semaine.

Bien entendu, pour le moment, cela est à prendre avec les pincettes d’usage. Mais il est à noter que depuis cette année, les marques de smartphones semblent s’être engagées dans une véritable course aux mégapixels.

48, 64, puis 108 mégapixels ?

Xiaomi a fait un tabac avec son Redmi Note 7, dont l’une des particularités est la présence d’un appareil photo de 48 mégapixels sur le dos. Mais le capteur de 48 mégapixels pourrait rapidement être dépassé, étant donné que des smartphones avec des APN de 64 mégapixels seront bientôt commercialisés.

En effet, Samsung a déjà annoncé la production en masse d’un capteur pour smartphones de 64 MP, que les autres constructeurs pourront utiliser sur leurs appareils. Le premier modèle utilisant ce capteur pourrait être un smartphone de la marque Realme.

De ce fait, il ne serait pas étonnant qu’en 2020, on arrive à 108 mégapixels. D’ailleurs, la publication de @Iceuniverse ne fait que corroborer une prédiction qu’aurait faite un responsable de Qualcomm. D’après Android Authority, au mois de mars, Judd Heape, Senior Director of Product Management, aurait également évoqué les capteurs de plus de 100 mégapixels.

Mais bien entendu, le nombre de pixels n’est pas le seul paramètre à prendre en compte pour juger de la qualité d’un smartphone en matière de photos et de vidéos. Mais il est clair que le premier constructeur qui franchira la barre des 100 mégapixels sur son smartphone fera assurément le buzz sur tous les médias spécialisés en high-tech.