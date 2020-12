Des smartphones pliables Oppo, Vivo, Xiaomi et Google en 2021 ?

En lançant leurs premiers smartphones pliables en 2019, Samsung et Huawei ont pris un peu d’avance. Mais visiblement, en 2021, de nombreuses marques ont aussi l’intention de proposer ce type de smartphone à leurs clients.

D’après une publication de Ross Young, une source de fuites et de rumeurs qui est régulièrement relayée par les médias, le deuxième semestre 2021 risque d’être très intéressant puisqu’on devrait voir arriver sur le marché quatre smartphones pliables d’Oppo, de Vivo, de Xiaomi et de Google.

Second half of 2021 is going to be really exciting for foldable smartphones. At least 3 models from Samsung, 4 models from Oppo, Vivo and Xiaomi and 1 model from Google…BTW, no Z Fold Lite – Z Flip Lite. Specs for all are in our latest Foldable Report.

— Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2020