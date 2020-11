Oppo présente un concept phone avec un écran extensible

Alors que Samsung insiste sur les smartphones pliables, Oppo passe directement aux écrans enroulables ou extensibles. Lors de son événement Inno Day 2020, la marque chinoise a donné un aperçu de ses dernières innovations technologiques, dont un smartphone avec un écran extensible.

En substance, l’écran de cet appareil a une partie qui peut s’enrouler ou se dérouler. De ce fait, on a un smartphone avec une diagonale variable, qui peut passer de 6,7 pouces à 7,4 pouces.

Une alternative aux écrans pliables

Comme avec les smartphones pliables, les écrans extensibles permettent à l’utilisateur d’avoir un appareil avec un écran plus large lorsqu’ils en ont besoin. Cependant, il n’y a pas de pli.

Dans un tweet, la marque Oppo indique d’ailleurs qu’il s’est focalisé sur les écrans enroulables justement parce qu’il n’y a pas ce pli, ce qui pourrait permettre d’avoir une meilleure durabilité.

Ci-dessous, vous avez une autre vidéo publiée par le constructeur afin de montrer le fonctionnement de cet appareil, dont le nom est Oppo X 2021.

La présentation du constructeur montre que la technologie est déjà disponible. Mais cependant, pour le moment, il ne s’agit que d’un concept phone et non d’un produit commercial. Cependant, l’Oppo X 2021 nous donne déjà une idée des technologies qui seront utilisées plus tard.

« OPPO X 2021 est le tout dernier concept de smartphone élaboré par l’équipe R&D d’OPPO en matière d’écran flexible, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience plus intuitive. Le smartphone intègre trois technologies principales propres à OPPO, telles que le moteur d’enroulement, la plaque 2 en 1 et le laminé d’écran haute résistance Warp Track », nous indique un communiqué.

Oppo montre ses muscles

On notera qu’Oppo n’est pas la première entreprise qui dévoile un smartphone avec un écran enroulable. Cette année, un autre constructeur chinois, TCL, a aussi présenté un modèle similaire. Mais comme l’Oppo X 2021, le smartphone à écran enroulable de TCL est un concept phone, et non un appareil qu’on trouve facilement dans les magasins.

Sinon, actuellement, des rumeurs suggèrent que LG pourrait également lancer son premier smartphone à écran enroulable l’année prochaine. En effet, lors de la présentation de son LG Wing, le constructeur coréen a laissé un indice suggérant cela.

Et d’après une source non officielle, l’appareil pourrait être lancé au mois de mars. Mais pour le moment, cette information est encore à considérer avec prudence.

En tout cas, en présentant cet appareil hors du commun, Oppo se positionne comme un acteur innovant dans le marché des smartphones. L’entreprise a fait ses débuts en Chine et était connue pour ses appareils abordables. Mais petit à petit, Oppo est monté en gamme et a augmenté ses investissements dans la R&D. Actuellement, il s’agit de l’un des leaders du marché des smartphones, devant des marques emblématiques telles que Motorola ou LG.

En plus de ce smartphone à écran extensible, Oppo a également présenté une paire de lunettes de réalité augmentée, ainsi qu’une application de réalité augmentée pour les smartphones.