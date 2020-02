Des trailers secrets révèlent à quoi s’attendre pour la suite de Westworld

La sortie de la saison 3 de Westworld se rapproche. La série de HBO s’est déjà offerte plusieurs trailers ces derniers mois, destinés à faire monter la pression et à maintenir l’attention autour des aventures de Dolorès, Maeve et les autres. Mais, à la surprise générale, au-delà des contenus qui sont mis en avant de façon classique par la chaîne et l’équipe de la série, des fans ont réussi à mettre la main sur d’autres vidéos qui n’avaient pas été mises en avant jusque-là.

Westworld se dévoile un peu plus

Pour comprendre comment ils ont fait, il faut se plonger un peu dans le scénario de la série et notamment repenser à Incite, Inc, l’entreprise clairement machiavélique qui devrait apparaître dans la saison 3 si on en croit les informations déjà disponibles. Cette entreprise fictive, possède donc un site bien réel. Jusque-là, il n’avait pas forcément retenu l’attention du grand public, car après tout le concept est loin d’être neuf. Mais, un utilisateur Reddit a fait une découverte très particulière. Il y a en fait des trailers cachés qui sont présents sur le site de l’entreprise. Il s’agit au total de trois vidéos, qui sont plutôt courtes, mais permettent de se plonger un peu plus dans l’ambiance de la série et ce qui attend les fans. Les vidéos avaient été mises en ligne sur YouTube le 19 février dernier mais puisqu’elles n’étaient pas listées, personne ne s’en était rendu compte. Sur le site en lui-même, elles n’apparaissaient que sous certaines conditions précises.

Le premier met notamment en scène le personnage d’Aaron Paul, l’ancienne star de Breaking Bad.

Le second se concentre un peu plus sur Dolores mais permet aussi de voir Maeve en action.

Le troisième est clairement le plus étrange du lot et le mieux est sans doute que vous le regardiez pour comprendre.

La saison 3 de Westworld commencera à partir du 15 mars 2020.