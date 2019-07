Designated Survivor sur Netflix : quand il n’y en a plus, il y en a encore

La vie de la série Designated Survivor aura été pour le moins tumultueuse. Le programme, né sur la chaîne américaine ABC a été sauvé de l’annulation par Netflix en mai 2018. La plateforme de vidéo à la demande a offert à Kiefer Sutherland une troisième saison qui s’est avérée plutôt réussie. Mais cela n’a pas suffi, la faute sans doute à des audiences insuffisantes. Netflix a annoncé il y a quelques jours qu’il n’y aurait pas de saison 4. Pour autant, Designated Survivor, ce n’est pas vraiment fini.

La reprise de Designated Survivor

En effet, une adaptation a été faite, très loin des Etats-Unis, en Corée du Sud. Ce programme, baptisé Designated Survivor : 60 Days, se déguste donc depuis juin sur la plateforme. Il ne s’agit pas d’une suite où même d’une série s’inscrivant dans le même univers, juste dans un autre pays. Non, c’est un remake à la sauce locale.

Le postulat de départ est le même. Tout un gouvernement trouve la mort dans l’effondrement de l’Assemblée nationale. Un seul survivant, le ministre de l’environnement, Park Mu-jin (Ji Jin-hee), qui incarne ici le Kiefer Sutherland local. Il va devoir lui aussi diriger le pays et le redresser après la catastrophe. Signe du parallèle évident, on trouve aussi un personnage des services de renseignements, Han Na-kyeong (Kang Han-na), qui fera penser à Hannah Walls.

Différence majeure avec le système américain, il ne possède toutefois que 60 jours pour redresser la barre. Un format qui est donc beaucoup plus resserré dans le temps et pourrait permettre d’éviter le sentiment de lassitude connu avec la version américaine. On vous laisse découvrir la vidéo teaser ci-dessous.

A noter que l’on aurait quand même tendance à penser que la série n’est pas aussi « bonne » que la version US, notamment en raison de différences culturelles majeures qui font que l’on peine à en capturer parfois toutes les nuances. Mais elle mérite toutefois le détour en cette période estivale. La série compte 16 épisodes, qui seront dévoilés au fil de l’été.