Netflix annule Tuca & Bertie et Designated Survivor

C’est la grande loterie des séries télévisées. Que l’on parle des networks ou des plateformes de vidéo à la demande, il y a le même enjeu à chaque fois : l’audience. Des niveaux nécessaires sont suffisant et il semble que Tuca & Bertie et Designated Survivor ne sont définitivement plus au niveau pour Netflix.

Netflix réduit les coûts

Tuca & Bertie n’est pas forcément une série encore très connue, mais elle a eu un vrai succès, à minima qualitatif de l’autre côté de l’Atlantique. Selon le site Rotten Tomatoes, elle faisait même partie des mieux notées depuis janvier. Mais la reconnaissance de ceux qui prennent le temps de remplir ce genre de classement n’est pas forcément synonyme de grosses audiences. Si Netflix n’a pas révélé de chiffres, difficile de voir une autre raison à cette annulation, tant ce show a pu sembler innovant et pertinent. Il ne reste désormais plus qu’à espérer qu’il rebondisse ailleurs, ce que semble espérer l’équipe.

C’est ce qui était arrivé à Designated Survivor, la série initialement diffusée sur ABC avait été sauvée par Netflix. Après avoir délivré une nouvelle saison plutôt de bonne facture, la plateforme a toutefois décidé d’arrêter là les frais. Le programme de Kiefer Sutherland n’aura donc pas le choix à une saison 4 et on doute qu’il puisse être à nouveau sauvé. Netflix a publié un communiqué notant que les trois saisons resteront disponibles sur la plateforme.

Nous sommes fiers d’avoir offert une saison 3 aux fans de Designated Survivor, et nous continuerons de proposer l’intégralité des trois saisons pour les années à venir. Nous sommes tout spécialement reconnaissants envers Kiefer Sutherland, qui a apporté sa passion, son dévouement, et a donné une prestation incroyable dans la peau du Président Kirkman.

Il ne reste plus qu’à se trouver un autre président des Etats-Unis…