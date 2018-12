Il est désormais possible de miniaturiser n’importe quel objet

Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, l’une des universités les plus réputées au monde pour ses découvertes scientifiques, ont mis au point une nouvelle technique permettant de réduire la taille d’un objet 3D, jusqu’à atteindre un ordre de grandeur nanométrique. Une prouesse, qui devrait être une aubaine pour la robotique ou la médecine, ce dernier secteur étant tout particulièrement impacté par la miniaturisation comme l’ont déjà démontré des expériences là aussi menées au MIT. Jusqu’à maintenant, il n’était possible de rapetisser que certaines matières en particulier, et il fallait s’armer de patience, car la procédure était très longue.

Honey, I Shrunk the Kids

Je vous passe les détails techniques et le jargon scientifique qui pourrait faire saigner vos tympans, mais le système inventé par le MIT est innovant et surtout scalable : en effet, il est plus rapide et demande moins d’effort que ceux qui étaient nécessaires jusqu’à aujourd’hui.

Ainsi, on peut imaginer que des produits grand public réputés pour leur petite taille comme la GoPro HERO4 Session devraient être plus faciles à produire dans les années à venir. Le procédé en question est toutefois concerné par certaines limites : par exemple, un objet d’un millimètre ne peut atteindre que 50 nanomètres, quand un centimètre cube peut être transformé pour mesurer 500 nanomètres.

La miniaturisation à domicile ? Ce n’est pas pour tout de suite.

Si Rick Sanchez vous a donné l’eau à la bouche avec ses expériences dignes d’un savant fou, il va falloir attendre un peu pour pouvoir acheter une machine à miniaturiser. En effet, le dispositif n’en est encore qu’à ses balbutiements et devrait avant tout être dédié au monde scientifique ou industriel. On pourrait même imaginer le voir utilisé dans la HealthTech, un domaine déjà bien attaqué par les étudiants du MIT qui ont par exemple développé un tatouage intelligent, mais très visible, et qui pourrait donc en bénéficier.

