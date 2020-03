Destination Finale : un reboot « hors normes » en vue

Cela peut sembler difficile à croire, mais cela fait désormais 20 ans que la franchise Destination Finale à fait son horreur. Le premier film est sorti en l’an 2000. Cinq autre films sont ensuite arrivés dans les salles obscures, le dernier en 2011. A la base, des épisodes 6 et 7 étaient annoncés, mais ils n’ont pas vu le jour, faute de scénario et de réalisateurs. Si on aurait pu penser que la fin était arrivée, New Line Cinema et Warner Bros nous ont démenti en janvier 2019 en annonçant un reboot. On en sait désormais un peu plus.

Destination Finale, la saga se poursuit

Le concept est plus ou moins le même à chaque fois. Une lutte contre la mort, une course en avant pour échapper à la Faucheuse. Plusieurs personnages qui devaient initialement mourir sont ensuite pourchassés. Le concept n’est pas vraiment original et a surtout mal vieilli au fil des différents épisodes. Autant dire que la nouvelle d’un reboot, particulièrement à la mode ces dernières années, n’avait pas vraiment de quoi nous séduire.

C’est Jeffrey Reddick, le créateur de la saga qui s’est exprimé dans une interview à Digital Spy, expliquant notamment avoir parlé avec Craig Perry, le producteur de la saga.

J’ai parlé à Craig et le concept qui est derrière est unique. Je pense que reboot est un mot probablement trop fort, qui sonne comme s’ils allaient tout changer, mais ça reste définitivement un film Destination Finale.

Il précise aussi avoir eu de vents de quelques éléments qui arrivent dans le film qui s’annoncent prometteurs. Enfin, Jeffrey Riddick se défend de vouloir « encaisser des sous sur la franchise ». A priori, l’histoire devrait s’intéresser à ceux qui décident de la vie ou de la mort des autres : ambulanciers, pompiers ou encore policiers. Affaire à suivre dans les prochains mois.