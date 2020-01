Destitution de Trump : 8 sénateurs aperçus avec une Apple Watch au poignet

Hier a débuté le procès en destitution de Donald Trump, dès lors que John Roberts, le président de la Cour suprême des États-Unis a donné ses 3 coups de marteau, les 100 sénateurs se sont tus comme l’exige le protocole, sous peine d’emprisonnement. Pour saisir l’importance de ce procès, il faut savoir que Donald Trump est seulement le troisième de l’histoire des États-Unis à passer par cette épreuve, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999.

Cependant, si les sénateurs ont l’interdiction de parler pendant le procès, la procédure exclut également la présence de dispositifs électroniques dans l’enceinte de la chambre haute. Si la première mention est respectée à la lettre par les 100 sénateurs, 8 d’entre eux ne semblent pas savoir ce que signifie « dispositif électronique ». En effet, 7 de ces députés ont été aperçus avec une Apple Watch au poignet : Mike Lee de l’Utah, John Thune du Dakota du Sud, Jerry Moran du Kansas, James Lankford de l’Oklahoma, John Cornyn du Texas et Tim Scott de Caroline du Sud.

Qu’exige le règlement ?

Le média américain Roll Call qui est à l’origine de cette annonce explique que Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine porte lui aussi une montre connectée. Pour rappel, les règles de bienséance stipulent que les sénateurs ne peuvent pas utiliser de smartphone ou d’appareils électroniques dans la chambre pendant le procès de destitution du président Donald Trump, mais rien n’est précisé concernant les Apple Watch et autres montres connectées.

Les dernières versions de ces montres connectées proposent presque autant de fonctionnalité qu’un smartphone, il est possible d’appeler, envoyer des messages, enregistrer, et d’utiliser bien d’autres options depuis sa simple montre. Si les règles archaïques comme l’obligation de se taire sont respectées à la lettre, la chambre haute devrait revoir son règlement pour prendre en compte les avancées technologiques et tout ce que cela peut entraîner au cours d’une situation si importante.