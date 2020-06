Deux casinos américains veulent profiter des tunnels de The Boring Company

Si les projets d’Elon Musk liés à l’espace connaissent de belles avancées au cours de ces dernières semaines, cela pourrait aussi être le cas de la société The Boring Company. Lancée en 2016, cette société vise à mettre en place des tunnels sous terre afin de permettre des trajets beaucoup plus rapides grâce à des navettes circulant très rapidement.

Cette foi-ci, ce sont deux casinos de Las Vegas qui ont fait part de leur intérêt pour ce nouveau mode de transport un peu particulier. En effet, le Wynn Las Vegas, et le Resorts World Las Vegas, actuellement en construction, ont fait savoir qu’ils souhaitaient rejoindre le programme d’Elon Musk. Ils ont déposé une demande afin d’obtenir l’autorisation des autorités pour que les casinos puissent être rejoints en quelques minutes à peine.

De nouveaux clients pour The Boring Company

Le Wynn Resorts souhaite profiter d’un tunnel de 0,6 mile (un peu moins d’un kilomètre) tandis que le Resorts World pourrait espérer bénéficier d’un tunnel de 0,4 mile. Plus concrètement, ces nouveaux trajets relieraient le Convention Center directement aux casinos en deux minutes. Dans les deux cas, les zones d’embarquement des navettes de The Boring Company seraient situées en surface.

Scott Sibella, président du Resorts World Las Vegas, détaille : « La station proposée par le Resorts World Las Vegas permettrait aux invités et aux visiteurs de bénéficier d’une liaison rapide et fluide entre le Las Vegas Convention Center et le Resorts World Las Vegas. Les congressistes n’auraient plus à se soucier des longues marches ou des embouteillages autour du centre de convention —ils pourraient prendre le système de transport jusqu’au Resorts World Las Vegas pour le déjeuner, les réunions ou les rendez-vous personnels, et être de retour à leur conférence ou exposition en quelques minutes. Ce système de transport innovant est parfaitement adapté au Resorts World Las Vegas, car nous concevons notre station pour être à la pointe de la technologie ».

Ces nouveaux dispositifs sont assez similaires à celui sur lequel travaille déjà The Boring Company avec la Convention Center Loop (LVCC). L’objectif est de permettre aux visiteurs de se déplacer dans le centre d’exposition en quelques minutes à peine grâce à ces navettes. Il est prévu que ces tunnels soient opérationnels dès janvier 2021 afin de pouvoir être utilisés à l’occasion du CES qui a lieu chaque début d’année à Las Vegas —bien qu’on ne sache pas encore sur l’événement sera impacté ou non par la pandémie de coronavirus.

La différence avec la navette du Convention Center est que les dispositifs se rendant aux casinos seraient payants, sachant que le billet pourrait coûter entre 3 à 5 dollars.