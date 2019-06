Des astronomes des universités de l’Université de Göttingen en Allemagne et de l’Instituto de Astrofísica de Canarias ont révélé avoir découvert deux exoplanètes situées non loin de la Terre.

Des exoplanètes qui ressemblent à la Terre

Publiée dans la revue Astronomy et Astrophysics, l’étude indique que les deux exoplanètes se trouvent autour de l’étoile de Teegarden. Âgée au minimum de huit milliards d’années, cette dernière se situe à environ 12,5 années-lumière, une distance qui peut sembler immense, mais qui ne l’est finalement pas tant que ça.

Respectivement baptisées Teegarden b et l’étoile de Teegarden c, ces deux exoplanètes seraient les plus ressemblantes à la Terre jamais trouvées jusqu’à ce jour. De la même façon, elles se situent dans une zone éloignée du soleil comme il le faut pour qu’elles puissent abriter de l’eau sous forme liquide, ce qui pourrait également être un signe potentiel de vie. Elles ont également l’avantage de disposer d’une atmosphère.

Mathias Zechmeister, chercheur à l’Université de Göttingen et principal auteur de l’étude, explique à ce sujet : « Nous étudions cette étoile [de Teegarden, NDLR] depuis trois ans à la recherche de variations périodiques de sa vitesse. Et tout laisse à penser qu’elles ressemblent beaucoup aux planètes de la partie interne du système solaire. Elles sont juste un peu plus grandes que la Terre et se situent dans la zone habitable de leur étoile ».

Quant à la température, elle pourrait être d’environ 28°C à la surface et fluctuer entre 0 et 50°C pour Teegarden b. Teegarden c serait plus proche des -47°C.

Dans l’article paru dans Astronomy & Astrophysics, Ignasi Ribas, de l’Institut d’études spatiales de Catalogne et chercheur ayant participé à l’étude, indique : « Les deux planètes du système de Teegarden sont potentiellement habitables […] Dans quelque temps, nous verrons si elles sont habitables et, pourquoi pas, habitées ». Évidemment, il faudra encore du temps avant que les chercheurs puissent déterminer si les deux exoplanètes sont habitables ou non.