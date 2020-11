Déverrouiller son smartphone par la voix ? Bientôt possible, avec le Samsung Galaxy S21

Jusqu’à présent, vous pouviez déverrouiller votre smartphone de plusieurs manières, avec un code ou schéma, avec votre doigt, du moins votre empreinte digitale, ou encore grâce à votre visage. Samsung compte bien élargir cette liste en présentant un nouveau moyen pour déverrouiller son téléphone : par la voix.

Le média SamMobile, qui comme son nom l’indique est spécialisé dans les activités du géant coréen, vient d’annoncer que le Galaxy S21 devrait embarquer le déverrouillage par reconnaissance vocale. À première vue, cette solution est loin d’être la plus sécurisée, tout comme l’étaient les capteurs d’empreintes digitales à leurs débuts.

Le retour de Bixby au centre de Samsung ?

Pour Samsung, il s’agit d’une façon de mettre en avant son assistant Bixby (très complexé par l’omniprésence de Google Assistant), sous une autre utilité encore inexplorée par la firme de Mountain View.

Évidemment, cette solution de déverrouillage par la voix est loin d’être l’argument de vente numéro à l’approche de son Galaxy S21, toutefois les plus curieux peuvent être attirés par cette nouveauté.

D’ailleurs, cette année Samsung ne fera pas la même erreur que l’année dernière. En 2019, le géant coréen avait présenté son Galaxy S20 en même temps que son Galaxy Z Flip, ce qui a poussé les deux smartphones à se comporter comme des concurrents.

Cette année, le Galaxy S21 sera présenté lors de l’événement annuel Unpacked, tandis que le Galaxy Z Flip 2 devrait voir le jour quelques mois plus tard, au cours du printemps. Ce Galaxy Z Flip 2 qui devrait réserver bien des surprises. Dernièrement, Samsung évoquait malgré elle l’existence d’un smartphone enroulable, tout comme LG. C’est son vice-président Lee Jae-Yong qui a vendu la mèche sans le savoir. Ce dernier a été aperçu avec un smartphone non commercialisé entre les mains, qui nous pousse à croire que ce téléphone enroulable existe bel et bien.