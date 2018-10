Devil May Cry 5 : le jeu pour faire craquer votre PEL

Une question d’options

Certains gagnent 500.000 dollars par an (voir plus) pour jouer à Fortnite ou bien d’autres jeux. D’autres dépensent des fortunes, là aussi sur Fortnite, un jeu incroyablement rentable pour ses créateurs. A chaque fois, c’est le banquier qui est content… La sortie de Devil May Cry 5 semble vouloir s’inscrire dans la même tendance. Mais on vous conseille quand même de lui passer un petit coup de fil avant de le contacter.

En effet, le jeu va être doté d’une « Ultimated Limited Edition » (la longueur étant censée être un gage de qualité ?) lors de sa sortie au Japon. Au programme une partie customisable qui pourra faire exploser le prix. Ainsi celui-ci serait capable de varier de plus de 4.500 euros, à un peu moins de 7.000 euros. Il faudra quand même penser à demander à vos parents, à monsieur ou à madame… avant de sauter le pas !

Devil May Cry 5 n’a pas le record

Pour craquer, il faudra aller directement sur le site de la boutique en ligne e-Capcom, vous pouvez vous lancer durant la campagne de réservation qui dure jusqu’au 3 novembre. Il vous faudra quelqu’un au Japon pour récupérer le colis. Parmi les options, on trouve donc la tunique de Nero, le manteau rouge emblématique de Dante ou le costume de V, le nouveau de la franchise.

Si c’est trop cher pour vous, une chemise avec logo Devil May Cry ne vous coûtera qu’environ 50 euros. Une très belle affaire pour l’entreprise si quelques acheteurs se laissent convaincre par l’une ou l’autre de ces offres.

Le pire dans tout cela ? On est encore loin des records. Il y a quelques mois, le jeu Star Citizen proposait un pack comprenant absolument tout les vaisseaux du jeu. Pour pouvoir en faire l’acquisition, il fallait compter près de 30.000 euros.

