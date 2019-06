La difficulté du minage de Bitcoin atteint un sommet historique, pourquoi ?

Alors que le Bitcoin connait une envolée spectaculaire depuis le début du mois d’avril, la difficulté à miner du Bitcoin connait en parallèle aussi une forte hausse. Cela signifie que les mineurs doivent donc dépenser davantage pour sécuriser les transactions du réseau – alors même que leur rémunération reste la même. Pourquoi ?

Le minage de Bitcoin pour sécuriser les transactions

Le minage de Bitcoin (aussi connu sous le nom de Bitcoin Mining) est une procédure qui permet de sécuriser toutes les transactions dans la crypto-monnaie. Cela se matérialise par des « mineurs » qui mettent leur infrastructure informatique à disposition du réseau pour que celui-ci puisse vérifier les transactions grâce à une méthode de calcul particulièrement complexe.

En échange de leur matériel et de leur puissance informatique, ces mineurs sont récompensés en fonction du nombre de blocs qu’ils ont réussi à miner. Ces blocs sont des paquets de transactions qui doivent être validés, et chacune de ces validation leur permet de toucher actuellement 12,5 Bitcoin. Mi 2020, on devrait arriver à un nouvel épisode de « Halving », qui divisera la rémunération des mineurs par deux.

La difficulté de minage atteint un record

La difficulté de minage de Bitcoin a atteint un nouveau record à la fin du mois de mai 2019, devant le précédent record qui avait été atteint en octobre 2018. Bien souvent, on considère que l’évolution de la difficulté du minage donne également un indicateur sur le sentiment du marché : lorsqu’il est en hausse, cela signifie que les mineurs sont prêts à dépenser davantage en puissance informatique (pour le même nombre de Bitcoin) parce qu’ils anticipent que le cours de la devise électronique va monter.

Les mineurs détiennent des montants colossaux dans la crypto-monnaie, ils sont donc régulièrement consultés lorsqu’il s’agit de faire des prévisions sur l’évolution du cours de la devise. En moyenne, ce sont 144 blocs qui sont minés chaque jour, soit 144 x 12,5 = 1 800 Bitcoin qui vont dans leurs poches quotidiennement. Si évidemment la majorité permet de financer le coût des serveurs et de l’électricité, la marge leur permet d’accumuler des stocks importants.

L’arrivée du Halving en 2020 (qui impliquera une rémunération de 6,25 BTC par bloc miné) devrait également soutenir le cours de la crypto-monnaie : la production de Bitcoin sera donc plus faible (144 blocs x 6,25 BTC = 900 BTC par jour), alors que la demande devrait rester constante (voire augmenter). Logiquement, le cours devrait donc grimper à la suite de cette opération.