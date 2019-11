Disney+ est officiellement lancé, mais quelques bugs apparaissent déjà

Nous sommes le 13 novembre, ce qui signifie que Disney+ vient d’être lancé sur trois marchés : le Canada, les Pays-Bas, et les États-Unis. Pour les utilisateurs inscrits, le service est désormais disponible sur toutes sortes d’appareils que ce soit Roku, Amazon Fire TV, n’importe quel smartphone ou sur smart TV. Cependant, un tel lancement est inévitablement parsemé d’embûches, et pour cause, certains utilisateurs rencontrent des erreurs les mettant dans l’incapacité de se connecter.

Plus tôt cette année, Disney déclarait que ses équipes étaient sur le pont 24h/24 afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’interruption le jour du lancement, cependant tout ne semble pas se dérouler comme prévu.

Comme on peut le voir, certains utilisateurs de Disney+ n’ont pas pu se connecter au service de streaming, et ils l’ont fait savoir sur Twitter et sur d’autres réseaux sociaux. Si cela ne semble pas être un problème répandu, les rapports ont de même tendance à augmenter au cours des dernières heures.

2 hours after launch and #DisneyPlus is already down – great experience, 10/10, how much you wanna bet they actually scaled down the CDN and load balancing just to generate press today? — Maya 🤙🏻 (@BashingFash) November 12, 2019

Les équipes Disney Streaming Services surveillant Disney+ 24 heures sur 24 sont en train de remédier à ces problèmes. Il y a quelques semaines Disney avait mené un test de lancement aux Pays-Bas pour anticiper ce qu’il peut comprendre d’un dysfonctionnement au lancement, et comment y remédier. « Les Pays-Bas ont été un grand test. Nous voulions avoir un nombre suffisant d’utilisateurs pour voir comment l’application fonctionnait, quels problèmes technologiques pouvaient exister, » explique Kévin Mayer président de la relation client chez Disney+. Il ajoute : « et au fait, il y a toujours des problèmes technologiques. Et vous pouvez toujours améliorer les performances techniques de n’importe quel service comme celui-ci, et nous continuerons à le faire. Nous n’avons pas tout résolu. »