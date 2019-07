Disney bat des records au box-office avec la meilleure année de son histoire

Alors que Disney prépare le lancement de sa plateforme de streaming, l’entreprise américaine bat des records au box-office, au point que celle-ci a déjà gagné plus de 7,67 milliards de dollars. Ce montant a été atteint alors que sept mois de l’année seulement se sont écoulés, ce qui n’empêche pas la firme de faire mieux que n’importe quel autre studio en un an.

Disney peut se féliciter, mais 2020 sera différent

Les résultats de Disney la conséquence logique de la sortie d’Avengers Endgame, dévoilé au cinéma en avril 2019. Celui-ci a fait un nombre d’entrées impressionnant au point de dépasser Avatar pour devenir lui-même le film le plus rémunérateur de tous les temps. De la même façon, Captain Marvel a également eu de très bons résultats en revendiquant plus d’un milliard de dollars au box-office, devenant le sixième film de Marvel le plus lucratif.

Si Disney peut se féliciter de ses résultats, il ne faut oublier que la société américaine prévoit de lancer son propre service de streaming, sur lequel elle a officiellement levé le voile il y a quelques mois. À ce titre, il est certain que cette nouveauté sera une priorité pour l’entreprise, qui mettra alors de côté les entrées en salle pour se concentrer sur son service. Pour rappel, celui-ci sera officiellement disponible aux États-Unis à partir du 12 novembre avant de s’étendre à d’autres pays et continents, dont l’Europe.

Disney prévoit de construire sa plateforme de streaming autour de ses propres productions bien sûr, mais aussi de ses franchises Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Dès son lancement, celle-ci devrait compter d’un grand nombre d’épisodes de séries, pour environ 400 films dans son catalogue historique et une centaine de films plus récents.

En termes de tarifs, la plateforme de streaming de Disney coûtera 6,99 euros par mois ou 70 euros par an, ce qui signifie qu’elle se situera parmi les moins chères du marché. En comparaison, l’abonnement le plus accessible de Netflix coûte 8,99 dollars par mois, contre 15,99 euros pour le plus onéreux.

Reste que le défi que Disney s’apprête à relever est un virage majeur dans l’histoire de la firme américaine, qui s’apprête à mettre les pieds dans un secteur particulièrement dominé par des acteurs comme Netflix. De plus, de nombreuses sociétés ont fait part de leur volonté de lancer leur service de streaming, à l’exemple d’Apple qui a présenté le sien, mais aussi de HBO et WarnerMedia.