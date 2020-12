Disney+ gratuit pour les abonnés Free : on vous explique tout

Free propose Disney+ à ses abonnés Freebox, de quoi passer les fêtes avec le catalogue de la plateforme de streaming gratuitement. L’offre a été annoncée dans un communiqué du groupe Iliad ce jeudi, et l’opérateur a négocié une période de six mois sans facturation, puis un tarif préférentiel à 6,99 € par mois (car le tarif classique de Disney+ va augmenter à 8,99 €).

Découvrir Disney+

Les opérateurs auront dû patienter la fin du partenariat exclusif en France entre Disney+ et Canal+, qui propose depuis le début le service dans différentes offres d’abonnements, tel que le pack+ (à 24,90 € par mois), ou le pack Ciné Séries+ avec Netflix et OCS (à 34,90 €/mois). Free annonce l’accessibilité de l’offre Disney+ gratuit pendant six mois pour ses abonnés Freebox Pop et Freebox Delta (équipée de Player Pop).

Dans les détails, Free mentionne que les clients actuels comme les nouveaux sont concernés. De plus, aucun engagement n’est à prendre lors de l’abonnement à Disney+ depuis l’offre Free. Pour rappel, Canal+ propose ses packs avec des engagements de deux ans. Au lieu des 6 mois avec Free, Canal+ ne propose qu’un seul mois gratuit, et il faut impérativement s’équiper du décodeur TV Canal 4K-UHD (6€/mois).

Profiter de l’offre Free avec Disney+ Offre disponible pour les abonnés Freebox Pop et Freebox Delta (avec Player Pop) avec 6 mois gratuits à Disney+

Les abonnés Freebox mini 4K pourront profiter du tarif à 6,99 € par mois, mais pas de la période gratuite

Si vous êtes déjà abonné à Disney+, l’offre n’est pas valable Découvrir la Freebox Pop Pour souscrire à Disney+ avec Free, rendez-vous sur votre espace client moncompte.free.fr, depuis votre télévision, depuis l’application Disney+, ou depuis le canal 132 de votre Freebox. Disney+ sera disponible sur les téléviseurs, mais également sur mobile et tablette. L’offre comprend bien évidemment les quatre écrans simultanés ainsi que les sept profils différents par compte. Découvrir Disney+

Du nouveau dans le catalogue Disney+

Pour les fêtes de fin d’année, The Walt Disney Company a choisi de dévoiler la saison 2 de la série The Mandalorian, et des films comme Mulan et Soul seront disponibles le 25 décembre. Récemment, la société a fait le point sur son catalogue et ses objectifs pour l’avenir. Disney+ devrait accueillir 15 séries Disney (en live action ou animées), 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, et 15 autres créations originales Disney en live action ou produits par Pixar, « ces prochaines années », pouvait-on lire sur Twitter.