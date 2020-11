C’est Noël avant l’heure, Disney+ lance ses cartes cadeaux

À presque un mois de Noël, c’est maintenant qu’il faut commencer à penser aux cadeaux. Pour réaliser les meilleures économies, rien de mieux que le Black Friday. Jetez un oeil aux meilleures promotions du jour grâce à notre comparateur mis à jour automatiquement. Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi cette multitude de prix sacrifiés, il existe quelques alternatives. Pourquoi ne pas offrir à vos proches un accès à la culture ? Justement, Disney+ vient tout juste de lancer sa carte cadeau. D’autres services concurrents proposent déjà cette solution, toutefois, Disney+ laisse moins de choix. C’est 1 an ou rien. The Walt Disney Company n’est pas aussi souple que Netflix, une unique carte est en vente, et elle est à 69,99€.

Pour le moment, en France, la carte Disney+ est uniquement disponible au format dématérialisé. Vous ne verrez donc pas la carte Disney+ aux caisses de votre supermarché, du moins pour le moment. D’autres pays proposent le format physique, il se pourrait que la France effectue la transition progressivement. Ce choix est sûrement dû au confinement et autres mesures sanitaires en vigueur dans l’Hexagone pour endiguer la Covid-19.

Heureusement, Disney a pensé à tout le monde, et même aux moins à l’aise avec l’informatique. En moins de 5 étapes très simples, vous pouvez commander votre carte cadeau. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur https://www.disneyplus.com/cadeau. Ensuite, il faut cliquer sur « Acheter maintenant », entrer ses informations personnelles (adresse de livraison et de facturation), son moyen de paiement, et effectuer le paiement. Important, vous pouvez choisir l’adresse du destinataire si vous souhaitez envoyer la carte directement à l’un de vos proches.

Petite précision, cette carte cadeau est valable uniquement pour les nouveaux abonnés, vous ne pouvez pas l’utiliser pour prolonger votre abonnement. Par ailleurs, cette carte est non périssable, vous pouvez débuter l’abonnement quand vous le souhaitez.

