Serez-vous obligés de prendre un abonnement à Disney+ pour suivre l’évolution du MCU ?

Disney+ vient d’être lancé aux Etats-Unis, avec plus ou moins de succès d’un point de vue technique. Le 31 mars 2020, c’est la France, entre autres pays, qui aura le droit à un lancement tant attendu. Si c’est The Mandalorian qui occupe le devant de la scène médiatique en raison d’un lancement dès le premier jour, rien ne sert de se mentir, les séries Marvel sont peut-être le projet le plus excitant de la plateforme à moyen et long terme. WandaVision, Loki, Falcon et The Winter Soldier… Sans même aller voir du côté des nouveaux personnages, on retrouvera certains héros bien connus. Mais ceux qui ne verront pas les films seront-ils perdus dans le Marvel Cinematic Universe ?

Disney+ indispensable ? Oui, mais…

C’est Kevin Feige qui a lancé la bombe la semaine dernière. Il a expliqué que pour comprendre tout ce qui se passait dans le MCU, les séries seraient indispensables. On savait déjà que l’ensemble serait connecté, à la différence des séries présentes sur Netflix. Mais c’est l’ampleur qu’on peine à mesurer ?

Or, on sait déjà que WandaVision et Loki seront connectés à Doctor Strange : Multiverse of Madness. Serez-vous donc perdus le cas échéant ? Selon Ricky Strauss et Agnès Chu, qui gèrent le contenu Disney+, on comprendra surtout l’évolution des personnages, on en saura plus notamment sur la psychologie de Scarlet Witch. S’ils ne précisent pas à quel point ce contenu sera indispensable, c’est aussi afin de ne pas spoiler potentiellement sur la temporalité des séries.

Pour Disney+, ce test grandeur nature aura toutefois des répercussions à long terme. En effet, cette volonté de mélanger films et séries devrait ensuite être appliquée à l’univers Star Wars. Gare toutefois à ne pas saturer les spectateurs. Le monde des comis a déjà eu le droit à des crossovers (trop) complets qui ont filé quelques sérieux maux de crânes…