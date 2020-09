Disney repousse la sortie de Black Widow en 2021

Initialement prévue pour avril 2020, la sortie de Black Widow a été décalée au 28 octobre en raison de la pandémie de Covid-19. L’entreprise vient d’annoncer un nouveau report du film au 7 mai 2021. Les fans doivent donc se faire une raison, il n’y aura aucun film Marvel dans les salles obscures cette année. En conséquence, les autres long-métrages du MCU voient aussi leurs dates de lancement décalées. Ainsi, Shang-Chi et la légende des dix anneaux sortira le 9 juillet 2021, tandis que The Eternals est désormais prévu pour le 5 novembre de cette même année.

La VOD devient une option intéressante pour les studios

Les grands studios semblent donc pour l’heure réticents à sortir leurs blockbusters dans les salles, alors que la pandémie est toujours là et empêche de nombreux spectateurs de se rendre dans les cinémas. Tenet n’est pas là pour rassurer. Lors de son premier week-end de diffusion aux États-Unis,le film a rapporté 20 millions de dollars aux États-Unis, un score très maigre pour un long-métrage aussi attendu.

Dans le même temps, le streaming devient une option assez prometteuse pour les compagnies. L’exemple de Mulan est à cet égard révélateur. Disney a décidé d’opter pour une sortie en VOD. Depuis le 4 septembre, les utilisateurs américains de Disney+ peuvent le visionner en déboursant 30 $ supplémentaires. Le succès serait phénoménal et 29 % des abonnées américains de la plateforme auraient sauté le pas. En tout, environ 261 millions de dollars auraient été récupérés, c’est énorme d’autant que l’entreprise n’a pas à partager cette somme avec les exploitants de salles.

On reste toutefois assez loin du niveau de l’année exceptionnelle effectuée par Disney en 2019. La compagnie a récolté 13 milliards de dollars au box-office l’an dernier et reste donc attachée à ce mode de diffusion. À cet égard, le nouveau report annoncé a paradoxalement de quoi rassurer. Le streaming prend de l’ampleur et devient une option intéressante mais la firme reste déterminée à sortir ses films en salles.