Disney+ : voici les films Marvel les plus populaires

Coronavirus ou non, les derniers films Marvel n’auront pas le droit à une sortie anticipée sur Disney+. Une décision logique de la part de l’entreprise qui répond avant tout à des motifs économiques, même si c’est regrettable pour les fans. Ceux-ci ne semblent pas lui en tenir rigueur, puisque les abonnés sont de plus en plus nombreux. Au niveau mondial, le cap des 50 millions a désormais a été dépassé, un très bon signe pour Disney+. Au cœur de l’attrait de la plateforme, on trouve notamment les films Marvel. Mais quels sont ceux qui marchent le mieux ? Lesquels ont le plus de succès auprès du grand public ?

Disney+, l’index de popularité des films

Précisons-le d’entrée de jeu, il ne s’agit pas d’un classement officiel de Disney+, mais d’une étude réalisée par le site Soaphub, réalisée à partir des recherches Google mensuelles. Si on comprend sans peine la présence très haut de Avengers : Endgame ou de Iron Man, la présence aussi bas dans le classement des trois films liés à Captain America représente une véritable surprise. Avengers : l’Ère d’Ultron est aussi très bas, ce qui dénote par rapport aux autres films groupés. L’opus de Joss Whedon, sorti en 2015, ne semble pas avoir autant de fans qu’on le pensait !

Voici donc le classement complet réalisé par le site :

Avengers: Endgame — 2.8 millions Iron Man — 816,000 Doctor Strange — 561,000 Les Gardiens de la Galaxie vol 1 — 245,000 Thor — 149,000 Black Panther — 97,000 Captain Marvel — 83,000 Avengers: Infinity War — 81,000 Iron Man 2 — 51,000 Avengers — 47,000 Iron Man 3 — 35,000 Thor: Ragnarok — 28,000 Captain America : First Avenger — 25,000 Captain America: Civil War — 22,000 Ant-Man — 21,000 Captain America : le soldat de l’hiver — 20,000 Thor : Le Monde des ténèbres — 15,000 Avengers: L’ère d’Ultron — 10,000 Ant-Man et la Guêpe– 5,000 Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 — 1,000

À noter toutefois que ce n’est pas du tout l’ordre dans lequel on vous suggère de regarder les films Marvel… Vous risqueriez de vous spoiler toute l’histoire dès le premier film !

Du côté des héros favoris, c’est Iron Man qui décroche aussi la palme, sans trop de surprise. Loki est de son côté le méchant le plus populaire.

