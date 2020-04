Pourquoi Disney+ n’aura pas le droit aux derniers films Marvel

Dès son lancement il y a quelques mois, Disney+ a rapidement drainé une très forte audience. La plateforme de streaming compte désormais plus de 50 millions d’abonnés. Ils sont notamment attirés par un catalogue plutôt séduisant, qui devrait aller croissant dans les prochains mois, avec de nouveaux films exclusifs. Mais, les dernières semaines ont aussi été frustrantes pour les fans, notamment avec l’épisode Black Widow. Le dernier film du Marvel Cinematic Universe, devait sortir dans les prochaines semaines au cinéma. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus, les choses ont été quelque peu bouleversées. Si le film a finalement été repoussé au mois de novembre prochain, certains ont caressé l’idée d’une sortie sur Disney+. Mauvaise nouvelle, cela n’arrivera sans doute jamais, et c’est le réalisateur Kevin Smith qui explique à merveille pourquoi.

Une question de rentabilité pour Disney+

Dans son podcast Fatman Beyond, il souligne en effet que cela n’aurait tout simplement aucune logique économique que de diffuser un film d’une telle ampleur en streaming. Si la logique peut s’appliquer à Artemis Fowl, qui a été lancé ainsi au lieu du cinéma, ou à Bloodshot, le dernier film de Vin Diesel, le niveau est complètement différent quand on parle d’un film Marvel.

Quand on connaît l’énorme rentabilité de chaque film du Marvel Cinematic Universe au box-office, impossible d’imaginer qu’un film sur Disney+ pourrait approcher ce niveau de bénéfices. Dans le cas d’une plateforme de streaming, l’intérêt d’un contenu s’estime en terme d’heures de visionnage mais aussi de gain de nouveaux abonnés potentiels. Deux paramètres qui doivent ensuite être estimés suffisants hauts si on les compare aux coûts de production. Or, difficile d’imaginer que ce montant puisse s’estimer à l’échelle du milliard de dollars. Soit la somme rapportée par 9 déjà films du Marvel Cinematic Universe.

Dans le même temps, Disney+ propose aussi de nouveaux contenus Marvel sur Disney+ (bientôt) avec The Falcon and The Winter Soldier ou encore Wandavision. Suffisant pour entretenir la flamme.