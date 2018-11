Les emoji d’iPhone fêtent leurs 10 ans, voici comment ils ont évolué

(Déjà) 10 ans d’emoji sur iPhone !

Il y a quelques semaines, Apple lançait le tout nouvel iOS 12, embarquant diverses optimisations bien sûr, mais aussi quelques dizaines d’emoji inédits, histoire d’égayer toujour un peu plus nos conversations. Il y a dix ans, les emoji déboulaient sur l’ancestral iPhone 3G, via iPhone OS 2.2. Pour célébrer ce dixième anniversaire, le compte Twitter Emojipedia s’est amusé à revenir sur l’évolution de certains d’entre eux.

Ainsi, en 2008, on comptait un total de 471 emoji. Dix années plus tard, avec les nouveaux arrivants, mais aussi les différences de genres, de coiffures, de couleurs de peau… on en dénombre pas moins de 2 776 ! Evidemment, au fil des années, la plupart des emoji ont été revisités afin de leur conférer un côté plus moderne, et de corriger parfois quelques maladresses.

D’autres ont simplement été remodelés pour afficher davantage de détails, c’est le cas notamment du petit ange ou mêmes des oeufs au plat. Evidemment, en 2008, l’emoji « smartphone » représentait le modèle 3G. En 2018, ce même emoji représente un smartphone flambant neuf de la série « X » chez Apple. Idem pour l’emoji « ordinateur portable« , qui représente aujourd’hui un MacBook.

Bien sûr, au fil des ans, les emoji ont été retravaillés également au niveau de la résolution et du soin général, ce qui permet à la très grande majorité d’entre eux d’afficher un look très réussi aujourd’hui, même si certains, comme l’aubergine, n’ont pratiquement pas été retouchés. Apple a également profité de l’occasion pour retravailler le côté très « stéréotypé » de certains, c’est le cas notamment de « l’homme avec un chapeau chinois« , nettement plus politiquement correct aujourd’hui qu’il y a dix ans.

Enfin, l’emoji « pistolet » a lui aussi été totalement remodelé, et plutôt que d’afficher un vrai revolver comme en 2008, iOS affiche aujourd’hui un petit pistolet à eau en plastique vert parfaitement inoffensif.

Retrouvez l’article complet signé Emojipedia à cette adresse (en anglais)