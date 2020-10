DJI dévoile la Pocket 2, remplaçant avec brio l’Osmo Pocket

Voilà près de deux ans que DJI concurrence GoPro avec son Osmo Pocket, une caméra basée sur une conception très particulière et bien pensée : un stabilisateur miniature, idéal à transporter et filmer. Le spécialiste des drones et des gimbal aura attendu de nombreux mois avant de revenir avec une seconde version de son produit. La DJI Pocket 2 a travaillé sur son plus gros défaut : le son.

Découvrir la DJI Pocket 2

Quoi de nouveau entre l’Osmo Pocket et la Pocket 2 ? DJI s’est penché sur la conception de quatre nouveaux microphones, pour une plus grande qualité du son et surtout une meilleure captation en mode selfie. La caméra qui souhaite concurrencer autant les smartphones que les GoPro et les hybrides et réflexe se devait d’intégrer un son plus clair pour pouvoir expliquer sa présence sur le marché.

DJI Pocket 2 : le compagnon vidéo idéal ?

Plus poussé qu’un smartphone et moins cher qu’un duo gimbal et appareil photo, le DJI Pocket 2 continue de se placer comme un très bon compromis tout en concurrençant GoPro qui ne peut offrir le même rendu en prise de vue à la main. Pour cela, DJI a contenu le poids de sa nouvelle Pocket 2 à 117 grammes et avec 140 minutes d’autonomie. On regrette que la batterie ne soit toujours pas amovible pour pouvoir en emporter plusieurs, mais le format de l’appareil semble poser problème pour cela.

La caméra stabilisée peut effectuer des photos en 16 ou 64 MP. Le capteur de l’appareil fait 1/1.7″, soit légèrement plus grand, et donc plus intéressant pour les prises de vue de nuit. En vidéo aussi, cela fera du bien à l’objectif de ne pas devoir forcer les ISO, qui possèdent malheureusement une apparition de bruit plus rapide que sur un appareil photo. La DJI Pocket 2 est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, avec un débit de 100 Mb/s. Le mode HDR est maintenant disponible à ce sujet.

En termes de focales, DJI mise sur le format vlog et les besoins en plans larges. L’objectif de la caméra est un objectif panoramique de 93 degrés, grâce à une focale de 20 mm. Il offre une ouverture f/1.8. Mais pour des plans plus lointain, DJI annonce l’arrivée d’un zoom 8x. En réalité, la limite est à un zoom 4x avant que la qualité de l’image ne soit dégradée. Cela reste toujours meilleur que la plupart des smartphones du marché.

Rappelons enfin que DJI a mis à jour son Osmo Pocket (lire notre test de la DJI Osmo Pocket) en proposant maintenant sur la DJI Pocket 2 un bien meilleur son. La qualité sonore s’améliore grâce à la présence de quatre microphones positionnés de plusieurs manières, notamment pour capter le son de la voix. Dans son logiciel, la DJI Pocket 2 atténue aussi le vent. L’ensemble du dispositif permet aussi des modes plus particuliers, comme le « Sound Tracking » qui permet de suivre le bruit d’un sujet précis autour de la caméra, tout comme le mode « Audio Zoom ».

DJI Pocket 2 : comment l’utiliser ?

DJI suit toujours la même recette que son Osmo Pocket : la Pocket 2 tient toujours dans la pomme de la main et elle ne pèse presque rien. Il est possible de filmer de cette manière, ou bien d’utiliser l’un des différents modes de prise de vue intelligents proposés dans la gamme de gimbal DJI. On retrouve toujours le très populaire mode ActiveTrack (maintenant en version 3.0) qui permet de suivre un sujet avec la caméra sans devoir bouger le poignet.

Le mode Hyperlapse et Timelapse sont également de la partie, tout comme les différents modes de panoramas, notamment pour réaliser des photos sans effort. Notez par ailleurs que la DJI Pocket 2 peut aussi diffuser du contenu sur les réseaux sociaux en direct : il est possible de connecter son smartphone sur le côté et d’utiliser l’application DJI Mimo. En plus de pouvoir directement publier sur internet, cette application permet toujours d’accéder au mode « Pro », qui ouvre les paramètres d’images aux différents réglages.

DJI Pocket 2 : Quel prix ? Quelles disponibilités ?

DJI n’en est pas à sa première nouveauté en ce mois d’octobre. La firme en a aussi profité pour dévoiler ses nouveaux Ronin S2 et Ronin SC2.

De son côté, le DJI Pocket 2 est disponible le 31 octobre 2020, au prix de 369 €. Il sera commercialisé sans équipement, notamment le trépied. Pour pouvoir accéder au kit avec les autres équipements de l’appareil, le pack Bundle Créateur est disponible au prix de 509 euros. Il comprend en plus un objectif grand-angle, un micro sans fil avec une bonnette anti-vent, une poignée ainsi qu’un trépied.