DJI prépare un Mavic Mini, la fin du Spark ?

Le site DroneDJ, habitué aux fuites sur les produits DJI a dévoilé en début de semaine des photos du DJI Mavic Mini, un petit drone pliable capable de filmer en 4K. Cette version (encore plus) compacte du DJI Mavic Pro pèserait 245 grammes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si vous voulez voler en France, vous n’aurez pas besoin de passer la formation en ligne obligatoire pour les drones de plus de 800 grammes.

La batterie aura une forme différente que dans les précédents modèles, et c’est la première fois qu’elle viendra s’insérer dans un compartiment fermé. Déplié, il sera plus compact que le Mavic Air et de DJI Spark avec des dimensions de 140x140x53 mm. Les informations sur les poids et les dimensions sont contradictoires, il faut les prendre avec des pincettes. Au niveau de l’autonomie, 18 minutes sont annoncées et les technologies d’évitement d’obstacle sont de la partie. Le Wi-Fi serait, comme sur le Spark et le Air, le moyen de contrôle, ce qui permettrait une portée de 2 kilomètres.

Une gamme simplifiée ?

On retrouverait donc un modèle qui viendrait prendre directement la place du Spark sous les 500€ (399$ aux US), tout en y ajoutant le format pliable, et faisant grimper la qualité d’image. Sa sortie pourrait donc marquer la fin du Spark, qui n’aurait plus de place dans la gamme. On retrouverait donc une gamme simplifiée pour les drones compacts :

Le DJI Tello pour jouer

Le DJI Mavic Mini pour débuter

Le DJI Mavic Air pour les amateurs d’images

Le DJI Mavic 2 (Pro et Zoom) pour les semi pro

Il y a un élément très important de la gamme avec un énorme potentiel : le DJI Mavic Air. Sa seule faiblesse aujourd’hui est l’utilisation du Wi-Fi pour assurer la transmission entre la télécommande et le drone, qui est moins performant que l’OcuSync. L’arrivée d’un Mavic Air 2 intégrant OcuSync avec le même capteur pourrait être très logique, et même souhaitée par les fans. Ce pourrait être logique aussi au niveau des prix avec un Tello à 100€, un Mavic Mini sous les 500€, un Mavic Air 2 sous les 900€ et un Mavic 2 Pro sous les 1500€ (1249€ pour le Mavic 2 Zoom). Une vidéo qui montre le format du Mavic Mini a aussi fuité :

La sortie du DJI Mavic Mini est prévue avant la fin de l’année, nous en saurons plus sur les intensions de DJI très prochainement.