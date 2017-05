DJI présente le Spark, son plus petit drone

Le DJI Spark ne pèse que 300 grammes et coûte 599 euros.

Aujourd’hui, le constructeur chinois DJI présente un nouveau drone. Et comme avec le Mavic sorti en 2016, il mise sur la portabilité.

Le DJI Spark ne pèse que 300 grammes et il a les dimensions d’une canette de soda. Entrant dans la catégorie poids plumes des drones, le Spark peut s’emporter partout et être déployé très rapidement. Il est aussi idéal pour les prises de vue en intérieur. Et afin d’éviter les collisions, le Spark est doté d’un système de détection 3D qui peut repérer un obstacle à 5 mètres.

Mais il n’y a pas que sur les dimensions que DJI a rompu avec ses habitudes. Alors que tous ses produits ont tendance à franchir la barre des 1 000 euros, ce nouveau drone coûte 599 euros, ou 799 euros si le consommateur choisit un pack plus complet.

Cependant, malgré sa petite taille et son prix plus abordable, le DJI Spark reste un condensé de technologies

Au niveau du pilotage, DJI propose un mode appelé « Gesture », qui permet de contrôler le drone avec les mains, sans télécommande.

Grâce à cela, n’importe qui peut faire voler le Spark. Et il peut décoller très vite pour prendre un selfie, par exemple.

Pour avoir des plans plus complexes, on peut aussi commander l’appareil avec un smartphone. Cela permet d’accéder à quelques modes de pilotage intelligents, dont les modes ActiveTrack et TapFly qui sont déjà proposés sur les précédents drones de DJI.

En plus du smartphone, pour avoir plus de contrôle, on peut utiliser une télécommande. Cet accessoire est disponible dans le pack à 799 euros mais on peut aussi l’acheter séparément.

En ce qui concerne les caractéristiques, le Spark peut voler à 50 km/h et son autonomie maximale avec une batterie est de 16 minutes. Le capteur d’images prend des photos de 12 mégapixels et des vidéos en Full HD. Celui-ci utilise une nacelle à deux axes.

DJI reste dans son cœur de métier : des drones qui prennent des photos et des vidéos de qualité professionnelle. Mais avec le Spark, il se rapproche du grand public.