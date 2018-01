Domino’s Pizza, l’exemple d’une stratégie média digitale réussie

Domino’s est une marque qui mise sur le digital et la créativité pour travailler son image, avec un fort attrait pour le divertissement et l’utilisation de sujets qui parlent au grand public.

En 2009, la chaîne de fast food Domino’s Pizza était victime d’un bad buzz qui a fortement ébranlé son image de marque sur Internet suite à la publication d’une vidéo où l’on voyait deux employés peu à cheval sur l’hygiène lors de la préparation des produits. Une dizaine d’années plus tard, la marque a nettement amélioré son image son chiffre d’affaires grâce à des stratégies de communication sur les réseaux sociaux très tournées vers le divertissement.

Une des campagnes les plus marquantes a été la plateforme « Domino’s Wedding Registry » et à la communication mise en place autour des mariages mise en place l’année dernière pour la St Valentin. À quelques jours des un an de l’événement, petit retour sur les faits et résumé de la campagne.

Des pizzas comme cadeau de mariage, c’est possible chez Domino’s !

À l’occasion de la fête de la Saint Valentin, Domino’s a trouvé une idée assez originale pour faire plaisir aux couples et tout particulièrement aux futurs mariés. L’entreprise a mis en place une plateforme intitulée « Domino’s Wedding Registry » qui permettait aux couples de créer leur liste de mariage en choisissant uniquement des produits présents dans le menu de Domino’s Pizza.

On y trouve différentes formules. Pour 25 $, on peut opter pour une pizza « The Wedding Night », idéale pour ceux qui ont faim après la réception. Une autre formule pour 45 $ qui est le « One More Slice, Before I do » avec laquelle on peut manger de la pizza avant de faire son serment.

Bref, les couples ont le choix entre une multitude d’options. Comme le dit le porte-parole de la marque, Jenny Fouracre-Petko, « Nous voulions donner aux couples récemment engagés qui sont passionnés par la pizza la possibilité d’avoir quelque chose qu’ils aiment autant que leur partenaire ». Le directeur des relations publiques de la marqué précise ensuite que « les pizzas se retrouvent dans différents moments des mariages, des EVG / EVJF jusqu’aux en-cas du dancefloor du grand jour, en passant par quelques demandes en fiançailles ». Bien entendu, la marque ne s’est pas lancée à l’aveugle dans l’aventure et a d’abord recueilli de nombreux témoignages clients pour mettre en place le concept.

Pour compléter le tout, un board Pinterest a été mis en place par Domino’s pour préparer au mieux son mariage. Enfin, la marque a décliné ce concept en l’appliquant aux listes de naissance.

Les résultats sont assez impressionnants : la valeur des cadeaux ajoutés sur les listes de mariage atteint 1 million de dollars, 3000 listes de mariage ont été créées et la marque a eu un milliard d’impressions en une semaine.

De la créativité pour marquer les esprits

L’entreprise n’en est pas à son premier coup d’essai en termes de campagnes de communication originales. Au mois d’août dernier, en collaboration avec Flirtey, la Domino’s a proposé à ses clients de Nouvelle-Zélande de bénéficier d’un service de livraison par drone. Et le mois de décembre dernier, à l’occasion de la fête de Noël, elle avait promis à ses clients de faire livrer leur plat par des rennes.

Tout comme de nombreuses marques de fast foot, Domino’s Pizza joue beaucoup sur l’humour et les campagnes créatives et virales pour se démarquer de la concurrence. On peut y voir aussi de la part de ces marques une volonté de s’ancrer davantage dans le quotidien des consommateurs (ici avec le mariage, Burger King avec le concept de neutralité du net).