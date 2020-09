Domotique : la norme commune de Siri, Assistant et Alexa arrivera en 2021

Aujourd’hui, si vous voulez utiliser une enceinte connectée, vous avez le choix entre plusieurs écosystèmes : celui de Google Assistant, celui d’Amazon Alexa ou celui de Siri (d’autres assistants existent, mais ce sont les principaux). Chaque écosystème a ses avantages et ses inconvénients, et chaque écosystème a également sa liste d’appareils compatibles.

Par exemple, si vous voulez acheter un thermostat et que vous avez une enceinte Amazon Echo, vous devez vous assurer que vous pourrez contrôler ce thermostat en utilisant l’assistant Alexa. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’un standard est actuellement en cours de développement pour qu’il y ait une meilleure compatibilité entre les différents produits domotiques.

En décembre 2019, la création de ce standard a été annoncée par Google, Amazon, Apple et ses partenaires, dont la Zigbee Alliance. Pour les développeurs, Google avait expliqué que ce nouveau standard simplifierait le développement de produits domotiques puisqu’ils auront une norme à utiliser.

Et pour les utilisateurs, la firme de Mountain View avait expliqué : « Vous aurez alors le pouvoir de choisir comment vous souhaitez contrôler vos maisons, indépendamment de la technologie de maison intelligente que vous choisissez. Les appareils domestiques intelligents seront compatibles avec diverses plates-formes, pour que vous puissiez entre Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri ou d’autres plates-formes. »

Une sortie en 2021 ?

Depuis, on a très peu entendu parler de ce projet. Mais celui-ci est toujours en cours de développement. Et dans un billet publié cette semaine, la Zigbee Alliance a donné un petit compte rendu de son avancée. « Huit mois plus tard, nous mettons en œuvre cette vision, car nos progrès ont acquis une reconnaissance mondiale et une force parmi les membres, les participants et la technologie. Nous sommes sur la bonne voie pour livrer un projet de spécification d’ici la fin de 2020 et continuer à progresser vers notre objectif de publier la norme en 2021 », peut-on lire.

Les entreprises qui participent à ce projet sont aussi plus nombreuses aujourd’hui. Alors qu’en décembre, elles étaient une douzaine, aujourd’hui, plus de 145 entreprises sont impliquées dans ce projet, dont Facebook, Oppo, ou encore Xiaomi. On notera aussi que ce projet est open source.

La Zigbee Alliance donne également une idée des types d’appareils qui pourront être couverts par la nouvelle norme, citant l’éclairage et l’électricité (luminaires, prises, etc.), les commandes des chauffages, de la ventilation ou de l’air conditionné, les appareils de contrôles d’accès (comme les serrures connectées), les équipements de systèmes de sécurité, les contrôles des rideaux ou des stores, les télévisions, les points d’accès, etc.

La norme permettra à ces appareils de communiquer facilement avec les enceintes connectées, indépendamment de la plateforme que l’utilisateur aura choisie. Cela est important, car le marché des enceintes connectées est en pleine croissance actuellement. En 2019, 146 millions d’unités auraient été expédiées dans le monde, d’après les données de Strategy Analytics. Par rapport à 2018, la hausse a été de 70 %. Des prévisions suggèrent aussi qu’en 2021, il y aura plus d’enceintes connectées en utilisation dans le monde que de tablettes tactiles. Cependant, il est à noter que ces prévisions ont été faites avant la pandémie.