Doordash victime d’un piratage : 5 millions de données utilisateurs volées

Un vol qui concerne les données de clients, livreurs et vendeurs

DoorDash, l’un des services de livraison de repas à domicile les plus populaires, a communiqué sur le fait que les données des utilisateurs ont été compromises au mois de mai dernier. Les hackers ont donc obtenu les adresses, emails et 4 derniers chiffres de carte bancaire des livreurs, clients et commerçants inscrits sur la plateforme. Au total 4,9 millions de clients sont affectés par ce vol de données.

Dans un article de blog, la société basée à San Francisco a assuré prendre « la sécurité de la communauté très au sérieux » alors qu’elle a récemment constaté une activité suspecte sur son site. La société a fait appel à des experts en sécurité qui ont découvert qu’une « tierce partie avait accédé à des données des utilisateurs de la plateforme le 4 mai 2019 ». La brèche concerne les personnes qui ont utilisé le service DoorDash jusqu’au 5 avril de cette année.

De son côté, l’entreprise a assuré que même si les 4 derniers chiffres de carte bancaire de certains clients ont été récupérés par les intrus, ce n’était pas suffisant pour réaliser une fraude à la carte bancaire ou des retraits sauvages d’un compte en banque… sans toutefois donner de plus amples détails.

Nouvelle controverse

Cette nouvelle affaire tombe à un très mauvais moment pour l’entreprise qui a déjà fait parler d’elle cet été. En effet, on a découverte que DoorDash ne reversait pas les pourboires à qui de droit mais retirait le montant de la somme qu’elle versait au livreur en guise de rémunération. Le client donnait ainsi directement son pourboire à l’entreprise sans le savoir. Face à la levée de boucliers, l’entreprise a été contrainte de revoir sa politique.

DoorDash a été fondé en 2013 par Tony Xu et deux autres étudiants de l’université de Stanford. La plateforme de livraison de repas est présente dans plus de 4 000 villes aux Etats-Unis et au Canada et a pour principaux concurrents GrubHub et Uber Eats, une autre entreprise de livraison qui a elle aussi dû gérer une affaire délicate récemment.