Dracula : la prochaine adaptation sera plus fidèle au livre

Depuis sa création par Bram Stoker en 1897, le personnage de Dracula a connu une quantité astronomiques d’adaptations. Récemment encore, ce sont la BBC et Netflix qui se sont attaqués à ce que l’on peut qualifier de mon sacré de la culture populaire. Le problème, c’est que la plupart des projets auraient tendance à irriter les fans en raison d’une conjonction de facteurs : une oeuvre finale éloignée du livre original et des libertés qui ne paient que trop rarement. Si l’oeuvre de Francis Ford Coppola est bien sûr incontournable, on ne peut pas dire la même chose de Dracula Untold, le dernier film en date (2014). Alors que le studio Blumhouse est aux manettes d’une nouvelle adaptation, la prudence est donc de rigueur.

La promesse de la réalisatrice de Dracula

C’est Karyn Kusama qui va réaliser la prochaine adaptation pour le studio spécialisé dans l’horreur. C’est une réalisatrice plutôt « novice » puisqu’elle n’a que cinq films à son actif, mais de nombreux épisodes de séries. Son travail est généralement saluée par la critique. Elle s’est exprimée au sujet du projet dans une interview au podcast « le KingCast ». L’occasion de promettre qu’elle fera les choses différemment et surtout que son film sera plus fidèle au roman original.

C’est une adaptation fidèle du roman de Bram Stoker. Je pense qu’un élément a été négligé dans les précédentes versions de Dracula. Dans le livre, on trouve de nombreux points de vue différents. Un seul manque et c’est finalement celui de Dracula. Pourtant la plupart des adaptations se concentrent justement sur celui-ci. Donc je dirais à certains égards que ce sera une adaptation de Dracula, mais ce ne sera peut-être pas le même genre de héros romantique que nous avons vu par le passé.

Que faut-il y comprendre ? Sans doute que le personnage de Dracula ne sera finalement que secondaire, hantant les vies des personnages du film, comme une menace silencieuse. Cette nouvelle adaptation du film Dracula n’a pas encore de date de sortie.