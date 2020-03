Dracula revient (encore) d’entre les morts

Les vampires sont désormais clairement revenus à la mode. Il suffit de jeter un œil du côté de Netflix qui va lancer une autre série dans ce registre de façon imminente. Mais, le personnage principal de cette mythologie, Dracula, a aussi inspiré plusieurs séries récemment, dénotant un intérêt évident pour les buveurs de sang. C’est désormais Universal Pictures qui se relance sur le dossier, dans la lignée de plusieurs films sur ses montres.

Quel acteur pour jouer Dracula ?

Les Universal Monsters ont-ils encore un avenir ? La question que l’on pensait presque enterrée après l’échec de la Momie avec Tom Cruise en 2017 est en train de faire un retour au premier plan ces dernières semaines, en grande partie grâce au succès de Invisible Man avec Elisabeth Moss. Depuis, les projets se multiplient à vitesse grand V, signe aussi que Universal Pictures avait quelque peu anticipé le succès de son dernier film.

Le dernier concerne donc le personnage de Dracula, selon The Hollywood Reporter. C’est encore BlumHouse Productions qui serait à la production de ce film, une entreprise qui s’affirme désormais comme la référence pour les films d’horreur. C’est Karya Kysama (Jennifer’s Body, Destroyer) qui est aux manettes du projet. On devrait avoir là encore un film avec une vision pour le cinéaste. Universal Pictures a abandonné l’idée d’un univers général connecté et privilégie la vision des réalisateurs.

C’est une approche plus vertueuse, où les cinéastes trouvent leurs propres histoires individuelles

précise ainsi un producteur auprès du média américain. Reste que l’on s’interroge aussi sur l’acteur qui aura les épaules assez larges pour un tel rôle. Pour en faire un succès, il faudra quelqu’un capable de porter les aventures de Vlad Tepes sur ses épaules et prêt à signer pour un film qui restera avant tout un pari. Affaire à suivre.