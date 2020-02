Netflix pense que l’on avait besoin d’une autre série de vampires

Vous l’avez peut-être remarqué, il n’y a qu’une seule catégorie de personnages qui peuvent actuellement rivaliser avec les super-héros : les vampires. Si on peut craindre l’overdose du côté des justiciers en cape, on aurait presque tendance à dire que le mal est déjà fait du côté des vampires. Mauvaise nouvelle, Netflix semble vouloir en rajouter une couche.

Les vampires de trop ?

Ces derniers mois, on a déjà eu le droit à deux séries sur Dracula, ou encore au vraiment terrible V Wars (déjà sur Netflix). Dans le lot, on cherche vraiment, avec difficulté ce que l’on pourrait retenir.

De là à dire que le concept est déjà éculé, il semble y avoir un pas que Netflix n’est pas prêt à franchir. Le service de streaming lancera à partir du 20 mars prochain une nouvelle série, baptisée très sombre Vampires.

La série, au concept pas du tout révolutionnaire, traitera d’adolescents, de vampires, d’une jeune fille humaine qui se transforme en vampire et de sa mère prête à tout pour la sauver. Le tout dans la ville de Paris.

Pour assurer la promotion, Netflix n’a pas diffusé une bande-annonce, mais a opté pour une série de photographies. Si on a envie de donner un bon point pour l’univers visuellement soigné, difficile de ne pas croire qu’il s’agit du bel emballage destiné à nous faire oublier un résultat que l’on devine par avance décevant.

On espère quand même que le showrunner Benjamin Dupas (Dix pour cent, Vernon Subutex) et l’actrice Oulaya Amamra (César du meilleur espoir féminin pour Divines en 2017) réussiront à nous faire mentir. Rendez-vous le 20 mars pour le savoir, mais autant vous prévenir tout de suite, on ne se forcera pas (encore) à aller jusqu’au bout si cela n’en vaut pas le coup.