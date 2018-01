Un drone sauve des nageurs en détresse et filme la scène

Des sauveteurs ont utilisé un drone pour secourir deux adolescents au large de la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. La scène a été filmée par le drone.

On a toujours besoin d’un drone près de soi. Deux jeunes baigneurs qui évoluaient de façon un peu téméraire dans les eaux agitées de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie viennent de l’apprendre, à leur grand soulagement.

Alors que les malheureux en perdition se débattaient dans les eaux agitées non loin de la côte, les sauveteurs on déployé un drone après avoir reçu un signal de détresse pour repérer et venir au secours des nageurs en difficulté. L’histoire se finit bien grâce au drone, qui a filmé toute la scène puisque les opérateurs utilisent le retour vidéo en direct pour guider les opérations. La vidéo montre le drone lâchant un dispositif de flottaison sur lequel les deux adolescents se sont agrippés lorsqu’ils ont été frappés par les vagues.

Les baigneurs sauvés en 70 secondes grâce au drone

Ben Franklin, secrétaire parlementaire pour le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que tout le processus n’ a pris que 70 secondes, comparativement aux six minutes qu’il faut habituellement à un sauveteur pour secourir les nageurs. Un laps de temps qui a peut-être été crucial pour la survie des naufragés. Selon le vice-premier ministre adjoint et ministre de la Nouvelle-Galles du Sud John Barilaro, c’est la première fois qu’une telle technologie était utilisée pour sauver des vies en mer.

L’an dernier, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a investi 430 000 dollars australiens (281 000 euros) dans une flotte de drones pour patrouiller à la recherche de requins sur les plages septentrionales de l’État. Certains de ces drones sont équipés d’intelligence artificielle pour détecter les requins. Des drones patrouillent également à la recherche de requins sur la côte ouest de l’Australie. En décembre dernier, des sauveteurs avaient évacué une plage de Perth après avoir aperçu un requin de trois mètres qui nageait près d’un surfeur et d’un groupe d’enfants.

Rappelons également que plus près de chez nous, les services de secours de la Côte Basque utilisent aussi des drones pour repérer et secourir les nageurs en difficultés.

